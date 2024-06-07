端午節星巴克買一送一！今加碼「全品項85折」　清心福全也買1送1

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星巴克2024「買一送一」最新優惠，6月也靠夏日數位體驗，天天抽獎天天喝半價星巴克咖啡！搶先預告星巴克本週6月7日夏日樂園購物派對，全品項咖啡豆、糕點、生活用品85折優惠；消費滿額再送「特大杯好友分享優惠券」。手搖飲料則有功夫茶、Mr.Wish也「買1送1」，而且下雨天在家點Uber Eats外送也有好康好划算。
星巴克6月7日還將推出夏日樂園購物派對，全品項包括咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡/生活用品，通通享「85折優惠」（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值）；而且活動當天單筆折扣後消費滿500元，還可獲得「特大杯好友分享優惠券」一張。提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準；優惠券以小白單形式提供，兌換期間為活動隔天起，第一場兌換日為6月8日至6月14日，可累贈；優惠不併用；不適用於外送平台、行動預點服務。
📌清心福全「買一送一」喝到端午節！高雄人衝了
高雄人注意！清心福全歡慶鳳山王生明店開幕週年，祭出超划算「買一送一」優惠活動，6月7日至6月10日連續4天，限時11:00-13:00、17:00-19:00，大杯優多綠茶「買一送一」！把握人氣飲品半價優惠喝一波。提醒大家，每人限購一組（大杯優多綠茶2杯）；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 鳳山王生明店 資訊
地址：高雄市鳳山區中山東路5號
電話：07-7196711