蔡阿嘎解雇蘿拉！悄隱藏律師函動態 粉絲推測下一步「準備搬家」
百萬YouTuber蔡阿嘎昨（6）日晚間突發出律師函，開除待了10年元老級員工蘿拉，內容提到因蘿拉涉及不法行為所以遭到解雇。由於蔡阿嘎並未詳細說明原因，一舉一動備受外界關注，有網友發現蔡阿嘎悄悄在臉書主頁，隱藏律師聲明貼文，還有網友預測以蔡阿嘎的習慣，下一步有可能準備要搬家。
記者薛羽彤／綜合報導
蔡阿嘎昨日突在各個社群平台，發布律師聲明稿，表示資深員工蘿拉涉及不法行為，造成蔡阿嘎工作室重大損失，已解雇蘿拉，目前雙方已進入法律程序，至於「不法事件」為何並未詳細說明。有網友發現，蔡阿嘎疑似在臉書主頁隱藏律師聲明，不過記者實測手機版臉書貼文仍在主頁上，而電腦版確實無法從動態看到，只能從相片中點開聲明稿。
此外，關注蔡阿嘎許久的粉絲，也開始瘋猜蔡阿嘎的下一步，「那這樣阿嘎又要搬家了嗎？」有網友解釋，因蔡阿嘎曾說過「有重大事件發生就會搬家，換換運氣。」蔡阿嘎第一次搬家是因為妻子二伯遭黑衣人毆打，為了隱私安全所以搬家；第二次是蔡阿嘎拍攝日本難吃食物的影片，遭到炎上再度搬家換風水，目前住了半年左右。不過蘿拉違法時間軸從律師函中不得而知，網友表示「最近這次是因為之前日本炎上事件搬的，如果時間順序蘿拉先發生的話，很有可能這也是其中的原因。」