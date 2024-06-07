蔡阿嘎突開除老員工！蘿拉惡行黑歷史曝 公關集體爆料：業界毒瘤
有YouTube長青樹之稱的百萬網紅「蔡阿嘎」發跡的早，如今人氣還是非常高，業界都知道他對待員工可以說是天花板等級，也和員工感情非常好。然而，蔡阿嘎卻在6日晚間震撼發出聲明，宣布開除10年以上老員工「蘿拉」，讓許多粉絲都感到錯愕，猜測到底發生什麼事，而在聲明發出之後，社群上出現大批行銷公關業控訴蘿拉惡行，表示會翻車根本一點都不意外。
記者張嘉哲/綜合報導
蔡阿嘎6日晚上再IG突然發布律師聲明，內容寫道，「蘿拉」因個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與蘿拉的勞雇關係。未來蘿拉不再任職於蔡阿嘎工作室所屬公司，也解除所有形式合作關係，「不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。」並且指出蘿拉個人有不法行為，而蔡阿嘎本人以及團隊成員都不知情。
十年以上老員工蘿拉遭開除！行銷公關同業集體控訴黑歷史
在聲明發出之後，立刻被轉貼到「Dcard」社群上廣為討論，雖然目前不知道蔡阿嘎稱蘿拉「不法行為」到底為何，但因為聲明當中的「萬國律師事務所」已經掀起一波話題，認為蔡阿嘎會請到台灣數一數二的律師事務所來處理，事件肯定非同小可。
除此之外，由於過去蘿拉在蔡阿嘎工作室都是擔任經紀人、對接窗口聯繫人，有大票公關同業立刻留言爆料蘿拉惡行，表示「因為這位小姐已經把阿嘎一家列入拒絕往來很久了，能夠把多個同業朋友都惹毛的真的不容易，既然換人了，看來是有機會可以重找合作了」、「合作過超多次都是跟她對接，我只能說她的態度我真的會謝」、「過去合作就是因為她不專業的態度....直接不想看蔡阿嘎的影片，會翻車真的不意外」。
《NOWnews》記者也接獲讀者爆料，表示在行銷公關行業上班的人，轉發蔡阿嘎聲明表示：「善惡有報只是時機未到，人總要為自己所做事情負責任，行銷公關的很多人都等著看呢，我其實不討厭蔡阿嘎，但每每合作都是不愉快的，很開心他們工作室終於做出一個明智的決定，這是我今天看到最最最開心的事情，行銷產業少了一顆毒瘤。」因為開除聲明，讓蘿拉過去在接洽過程與公關們的糾紛，也浮出檯面。