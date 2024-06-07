蔡阿嘎開除10年員工蘿拉！行家起底「律師事務所」愣：事情大條了
知名百萬YouTuber「蔡阿嘎」一直以來對待員工都非常好，即便過去有員工離開，蔡阿嘎甚至還會替他們拍攝畢業影片，讓這些員工在社群也累積一定的聲量。然而，蔡阿嘎在昨（6）日突然發出聲明，震撼宣布開除元老級員工「蘿拉」，讓觀眾、粉絲陷入一大片錯愕，紛紛推測到底發生什麼事情，而有不少法律人看到聲明細節，發現蔡阿嘎請到的「萬國法律事務所」又大間又貴，顯現出事態嚴重性。
記者張嘉哲/綜合報導
蔡阿嘎6日晚上再IG突然發布律師聲明，內容寫道，「蘿拉」因個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與蘿拉的勞雇關係。未來蘿拉不再任職於蔡阿嘎工作室所屬公司，也解除所有形式合作關係，「不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。」並且指出蘿拉個人有不法行為，而蔡阿嘎本人以及團隊成員都不知情。
而無預警的開除聲明，讓大批觀眾以及粉絲都相當錯愕，立刻在社群掀起討論，有許多法律系的網友發現，蔡阿嘎的律師聲明請到的是「萬國律師事務所」，直言：「哇賽...找到萬國律師事務所，事情一定超級嚴重」、「萬國大家又超貴，台灣前幾名律師事務所，事情真的大條了」、「超多大咖專用的律師事務所耶.....感覺事情超級嚴重才會邀請到這等級。」
大咖專用！法律人起底「萬國律師事務所」背景
事實上，這間「萬國律師事務所」的來頭可真的不小，在台灣已經有將近50年的歷史，在法律界是相當有地位的事務所，是由范光群律師、陳傳岳律師、黃柏夫律師及賴浩敏律師在1974年共同創立，現任國防部長顧立雄曾經在1983年至2016年，都是萬國法律事務所資深合夥律師。
據悉，萬國律師事務所所承接的案子「客戶」來頭都不小，幾乎都是業界當中的知名人士，像是知韓文化協會董事長藍祖蔚、新北國王主力後衛林書豪、街口支付創辦人胡亦嘉、藝人徐若瑄的老公李雲峰等，這回蔡阿嘎也找上萬國律師事務所承辦案件，切割與蘿拉之間超過10年的同事情，事件被外界推測絕對不單純。