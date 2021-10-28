菜比肉貴時代來臨？疫情之下　「通膨怪獸」席捲全球

我是廣告 請繼續往下閱讀
在新冠肺炎疫情席捲之下，美國經濟危機風險劇增。扮演著「全球央行」角色的美聯儲，開出「零利率+量化寬鬆」的藥方，各國政府跟進推出各種刺激計劃，總額已經超過了10億美元。也因此美國參議員克魯茲（Ted Cruz）先前曾指出「國家面臨的通膨炸彈，部分原因在於美國大量印鈔。」
大量金錢流入市場，勢必造成物價水漲船高。諾貝爾經濟學獎得主、經濟學家傅利曼（Milton Friedman）也曾表示，「通膨在任何時候、任何地方都是貨幣現象。」
疫情之下 「通膨巨獸」如經濟對疫後復甦的過敏反應
不過對於疫情帶來龐大且廣泛的影響，讓這一次的通膨似乎有些不同。報導引用中國國務院發展研究中心研究員張文魁文章指出，這次的通貨膨脹是「狡猾的」，雖然不會立刻掀起物價全面上漲的浪潮，但會因為自然條件和運輸條件而不能及時擴大供給的部分物品，例如蔥薑蒜等農產品、大宗商品或是原材料，這些物品容易被賦予高度交易屬性而吸引大量資金，或是已經處於階段性緊平衡甚至短缺之中。
分析人士認為，在政府對個人進行補貼刺激對消費品的需求，造成在疫情封鎖之下的全球供應鏈還得應付遠高於正常年份的需求，因此堆高對能源和原材料的消耗，並且推高價格，再加上全球物流價格飆升，讓價格「雪上加霜」連連上漲。
野村證券副總裁阿羅迪普·南迪以煤炭舉例，指出如果公司進口昂貴的煤炭，就會提高價格。最後成本會轉嫁到消費者身上，因此又可能直接或是間接導致通膨。「如果危機持續下去，消費者將感受到電力成本激增。零售通膨已經很高，因為從石油到食品，一切都變得更加昂貴。」
歐洲央行執行委員施納貝爾（Isabel Schnabel）表示，目前的通膨飆升可以比喻成「打噴嚏」，就像是經濟對疫情以及疫後復甦揚起的灰塵做出反應。
通貨膨脹就像隱性税 且極不公平
報導指出，美聯儲、歐洲央行、日本央行開啟赤字貨幣化，透過大量印鈔來彌補財政赤字，進而降低了人民手中貨幣的購買力。報導表示，通貨膨脹就像是「隱性税」，不是按財產多寡，而是依照手上持有貨幣多寡來徵收。
中國自由派經濟學家茅于軾指出，這筆「隱性税」非常不公平，真正富有的人資產大多是股票、房地產以及各種實物，未必會持有大量貨幣。「通貨膨脹最不利於拿固定工資的公教人員，因會影響他們的工作積極性，降低他們的生產效率。而公教人員在維持政府正常工作中以及學校教育方面是至關重要的。」
報導指出，當通膨率維持在低水平時，經濟學家稱之為「經濟潤滑劑」，物價小幅度上漲可以提升企業家的收入，刺激他們進一步投資，增加經濟活力。但如果通膨率上漲超過10%，就會被稱為急劇通膨。容易讓人們對貨幣信任產生動搖，還可能會出現搶購物資的行為，生產和消費秩序被破壞，社會也會有一定程度的動盪。若是通膨率超過100%進入「惡性通膨階段」，還會伴隨政治後果，造成社會崩潰，第一次世界大戰後的德國以及1978年開始改革開放的中國都是很好的例子。