新竹光臨藝術節來了！原住民、新住民與客家裝置藝術曝
《四方報》報導， 2021新竹光臨藝術節的原住民與新住民文化燈區，從10月22日至11月27日於北大路及東大路周圍登場，其集結了3件各有特色的作品，不僅點亮了風城，也將帶領觀者進一步了解不同文化的魅力。受疫情影響而停辦的2021新竹燈會，後轉型為2021新竹光臨藝術節，並以「光來了，黑暗就會散去」為發想，希冀藉由光臨藝術節將溫暖與希望帶給眾人。
記者賴正琳/綜合報導
2021-10-28 17:00:54｜2021-10-28 17:01:48
而在最後亮相的文化燈區，展期自10月22日至11月27日，並畫分為客家文化燈區、原住民文化燈區、新住民文化燈區、護城河燈區4大主題，一共集結了10件作品。而新住民文化燈區中，由何理互動設計所打造的「島嶼星圖」，設置於東大飛行公園，外觀讓人眼睛一亮。
「島嶼星圖」由居住在新竹的新住民與插畫家、音樂創作者共同參與設計，藉由藝術共創，將各國的星空傳說故事融入其中，並將這些片段呈現在星圖般的燈光裝置，也展現出新住民文化的多元特色。
現場將依序播出各個國家的星空故事，並結合各國曲調特色，以及新住民口述家鄉故事的朗讀聲為背景音，觀者可透過掃描QRcode，觀看詳細的故事及插圖。有興趣的朋友們千萬不要錯過，可趁週末假期前往新竹觀賞。