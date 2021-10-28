COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

越南11月擬開富國島旅遊！只認AZ、莫德納、BNT等9款疫苗

▲越南富國島11月20日起將將試點迎接疫苗護照清單中的國際觀光客。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南富國島11月20日起將將試點迎接疫苗護照清單中的國際觀光客。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-10-28 17:07:52

越南近期公布最新承認的疫苗護照清單，一共採認9款疫苗，包括AZ、莫德納、輝瑞/BNT、嬌生、中國國藥、北京科興等，持這些疫苗護照的旅客，入境隔離天數可縮短至7天，而越南富國島也開始研擬自11月起將試點迎接疫苗護照清單中的國際觀光客，其中雖然台灣也暫列名單中，但施打國產高端疫苗的民眾，尚無法受惠於此政策。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據越南通訊社（VNA）報導， 越南原計10月即開放安排接待國際觀光客，無奈當地疫苗接種率仍過低因此推延計畫，而越南政府22日晚間宣布，11月20起將安排接待，重迎國際觀光客，其中將由堅江省（Kien Giang）富國島打頭陣，會由新冠疫情較緩和、防控安全性高的國家與地區如歐洲、中東、東北亞、北美與澳洲等地區引進觀光客。若評估順利，接著從12月下旬至明年3月底，富國島將開始安排類似包機方式，接待5000名以上遊客。此外，當地媒體還報導，越南政府還想在11月開放聯合國教科文組織世界遺產下龍灣和會安古城，不過目前沒有詳細計畫。

▲越南富國島11月20日起將將試點迎接疫苗護照清單中的國際觀光客。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南富國島11月20日起將重新迎接國際觀光客。（圖／美聯社／達志影像）
這些前往富國島的國際觀光客除了得持有越南認可的疫苗接種證明、疫苗護照或康復證書外，還要在出發前3天出示PCR核酸檢PCR核酸檢測陰性證明，登記參加堅江省推薦的旅行社所推出的旅行團。

目前越南僅暫時認可72個國家與地區的疫苗接種證明或疫苗護照，這些旅客入境集中隔離可縮短至7天，目前僅承認阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、中國國藥（Sinopharm）、Hayat-Vax、古巴阿布達拉（Abdala）以及北京科興（Sinovac）疫苗等9款疫苗。

台灣雖也暫列名單中，但越南目前認可的疫苗廠牌僅限「世界衛生組織（WHO）認可，或美國疾病管制中心（CDC）、歐盟藥品管理局（EMA）批准，或已向越南政府申請註冊獲得核准的COVID-19疫苗廠牌」，因此持施打國產高端疫苗的接種證明無法列入其中。對此，僑委會委員長童振源則表示，僑委會過去聽到的消息是「越南對高端有承認的可能性」，而僑委會與台商總會及駐越南代表處也正密切溝通中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀