越南11月擬開富國島旅遊！只認AZ、莫德納、BNT等9款疫苗

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這些前往富國島的國際觀光客除了得持有越南認可的疫苗接種證明、疫苗護照或康復證書外，還要在出發前3天出示PCR核酸檢PCR核酸檢測陰性證明，登記參加堅江省推薦的旅行社所推出的旅行團。
目前越南僅暫時認可72個國家與地區的疫苗接種證明或疫苗護照，這些旅客入境集中隔離可縮短至7天，目前僅承認阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、中國國藥（Sinopharm）、Hayat-Vax、古巴阿布達拉（Abdala）以及北京科興（Sinovac）疫苗等9款疫苗。
台灣雖也暫列名單中，但越南目前認可的疫苗廠牌僅限「世界衛生組織（WHO）認可，或美國疾病管制中心（CDC）、歐盟藥品管理局（EMA）批准，或已向越南政府申請註冊獲得核准的COVID-19疫苗廠牌」，因此持施打國產高端疫苗的接種證明無法列入其中。對此，僑委會委員長童振源則表示，僑委會過去聽到的消息是「越南對高端有承認的可能性」，而僑委會與台商總會及駐越南代表處也正密切溝通中。
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