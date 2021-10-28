基隆捷運在台北僅1.45公里　林右昌揶揄柯P「尾巴搖狗」

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林右昌說，基隆捷運建設講了20、30年，在他任內的推動有幾個重大進展，包括從地方通動改由中央交通部會推動、輕運量轉為中運量、從過去基隆單獨推動轉為與新北合併推動，汐東線跟基隆捷運整合，及經費轉由中央全額支持；此外，基隆捷運的規劃是由交通部鐵道局進行，早就已完成可行性評估。
林右昌認為，基隆捷運是新北與基隆市的捷運建設，在台北端只有1.45公里，為什麼會跟台北市有關？是因基隆捷運要連結大台北的捷運路網，所以要解決到南港端的問題；但柯P提出且堅持在南港端要地下化，並增加延伸到南港車站，交通部才出面整合協調相關意見，經費也大幅提升，中央也願意買單。
基隆與新北的路線是兩市權責，根本不涉及台北市，中央也不需就兩市的路線與台北市協商，且由新北市建設、營運與台北市沒有關係；四長會議各有縣市立場，八堵到基隆端本來就分2階段，柯P用第2階段卡第1階段，「這是很莫名其妙的事」，弄得有點像「尾巴搖狗（指事情主體受控於其中的一小部分）」。
林右昌呼籲，現在是中央的專家跟顧問在規劃，希望這事不要再模糊焦點，因為基隆跟汐止的捷運建設不能等，目前三市政府都與交通部召開過會議，但不能代表中央公布，程序上應該由中央公布，再與地方召開公聽會；同時感謝新北市政府願意承擔工程建設跟後續營運，讓基隆捷運變得務實可行。