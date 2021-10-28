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愛漂亮女生必搶！雙11超殺優惠　面膜兩盒11元、唇膏50元

▲雙11購物節超殺優惠！霓淨思面膜兩盒只要11元，1028唇膏50元就有。（圖／蝦皮購物、寶雅）
▲雙11購物節超殺優惠！霓淨思面膜兩盒只要11元，1028唇膏50元就有。（圖／蝦皮購物、寶雅）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-10-28 19:35:38

雙11購物節即將來臨，不少女性消費者都摩拳擦掌要一次把購物車裡的追蹤清單給消滅，原本由電商發起的優惠活動，帶動實體通路，不少品牌也紛紛加入戰局，推出超好康優惠給消費者，精選這一波最超值的划算商品，推薦給愛漂亮的小資女，一起來看看有哪些不可錯過的超殺優惠！

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▲超商Elensilia爆水粉餅，一刮就有水珠。（圖／TVBS）
▲超商Elensilia爆水粉餅，一刮就有水珠。（圖／TVBS）
《女人我最大購物網》祭出25折下殺優惠，上萬件商品中，最吸睛的是在節目上造成轟動，助攻韓妞逆齡的「Elensilia爆水粉餅」特價1,343元（原價2,280元，59折）；獨家「恩倍思神奇保濕霜」特價1,318元（原價1,982元，66折）。

▲恩倍思神奇保濕霜，雙11獨家特惠組。（圖／TVBS）
▲恩倍思神奇保濕霜，雙11獨家特惠組。（圖／TVBS）
活動自11/5(五)～11/18(四)，輸入折扣碼「WQ1111」，即享85折優惠。回饋會員加碼發送111元折價券，滿500元現折111元（限購買單一品項金額500元以上商品適用）。

▲純露精華水膜組。（圖／唯有機）
▲純露精華水膜組。（圖／唯有機）
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▲淨膚潤澤組。（圖／唯有機）
▲淨膚潤澤組。（圖／唯有機）
「淨膚潤澤組」買2送2，玫瑰純露花水 100ml + 活泉深層洗面膠 200ml + 活泉平衡保濕卸妝水 100mlx2，狂歡價1,311元（原價2,200元，6折）。

▲1028 初嫩彈潤美唇組。（圖／寶雅）
▲1028 初嫩彈潤美唇組。（圖／寶雅）
POYA Buy寶雅線上買，心動購物節11/11起首4日不限金額通通免運，限時整點瘋搶只要1折起、99元秒殺商品，還有指定時段會員點數2倍、5倍、最高11倍點數大放送。

11/7中午12點開搶：1028 初嫩彈潤美唇組（花顏唇語霧萃唇膏＆山茶花精萃護唇膏），限時特價50元。

11/11中午12點開搶：雅漾控油清爽潔膚凝膠100ml x 2入組，限時特價60元。

▲雅漾控油清爽潔膚凝膠。（圖／寶雅）
▲雅漾控油清爽潔膚凝膠。（圖／寶雅）
▲品木宣言青春無敵健康光潤機能水。（圖／蝦皮購物）
▲品木宣言青春無敵健康光潤機能水。（圖／蝦皮購物）
蝦皮購物「最強11.11購物節」除了豪撒超狂11張0元免運券、天天抽iPhone13等好禮外，第二波優惠開跑，10/31品木宣言青春無敵健康光潤機能水，優惠價649元（原價1,450元）。

11/11當天18:00，霓淨思N7跑趴超貼妝保濕面膜（2盒）流血價竟然只要11元（原價498元）。

▲霓淨思N7跑趴超貼妝保濕面膜。（圖／蝦皮購物）
▲霓淨思N7跑趴超貼妝保濕面膜。（圖／蝦皮購物）
▲蒂芬妮亞 薏仁潤白化妝水500ml。（圖／屈臣氏）
▲蒂芬妮亞 薏仁潤白化妝水500ml。（圖／屈臣氏）
屈臣氏「1111爆買節」開跑，瘋狂爆品111元起。其中，獨家蒂芬妮亞薏仁潤白化妝水 500ml超低特價只要149元。

眼尖發現11/3日用美髮主題日，獨家Naturals by watsons橄欖洗髮露490ml / 橄欖護髮精華油100ml，特價99元 (原價279元，任兩件再折20元）不限金額88折，平均單件只要79元，比喊出的爆品優惠價還要低！

▲ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露大容量特惠組。（圖／昇恆昌）
▲ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露大容量特惠組。（圖／昇恆昌）
昇恆昌宅配網「史無前例1111」自11/1～11/15，首7日正價精品美妝（跨品牌、跨類別）任兩件88折！想趁機犒賞自己平時下不了手的頂級保養品趁現在，ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露大容量特惠組9,680元（約市價54折）；GIORGIO ARMANI黑曜岩乳霜經典特惠組22,950元（約市價53折）。

▲GIORGIO ARMANI黑曜岩乳霜經典特惠組。（圖／昇恆昌）
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