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momo雙11「五大剁手理由」看這！獨享111.1萬還可抽PS5

▲momo富邦媒今（28）宣布，11月1日正式吹響2021雙11超狂購物節開跑號角。左起momo雙11活動大使Lulu、momo董事長林啟峰、momo總經理谷元宏。（圖／記者賴志昶攝）
▲momo富邦媒今（28）宣布，11月1日正式吹響2021雙11超狂購物節開跑號角。左起momo雙11活動大使Lulu、momo董事長林啟峰、momo總經理谷元宏。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-28 17:44:28

電商年度盛事「雙11」即將到來，momo富邦媒今（28）日宣布，將於11月1日起正式吹響2021「雙11超狂購物節」開跑號角。至於詳細優惠為何，《NOWnews今日新聞》整理出買到「剁手」的五大理由，快來看看有多好康！

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今年momo雙11豪氣大手筆，擲出111.1萬紅利金超狂大獎回饋消費者；此外，超人氣組隊賺回饋活動不缺席，最高3.5％有感回饋創歷年新高；同時，還有總價千萬的PORTER獨家商品，一元銅板價就能加購帶回家；另一方面，還有超過11萬份達美樂披薩套餐、鮮茶道榛果摩卡、YouTube Premium 3個月免費序號等好禮大方送；最後，當然也少不了信用卡支付回饋，32家銀行最高回饋22％，有望為今年雙11繳出亮眼佳績。

理由一：一人獨享111.1萬紅利金

為讓消費者在雙11滿載而歸，今年號召逾2萬個品牌共襄盛舉，同時回饋好禮也超給力。11月11日當日momo全通路不限金額下單，就有機會帶回「111.1萬紅利金」大獎；momo粉最愛的搶紅包活動不缺席，11月1日起每日指定時段狂撒百萬紅包，100％中獎率讓消費者買好又拿滿。

理由二：組隊回饋最高送3.5％

momo雙11歷年來歡呼聲最高的組隊賺回饋，今年也會來助陣，今年回饋更創歷年新高，最高送3.5％回饋，讓消費者買越多賺越多。

理由三：PORTER零錢包1元帶回家

momo雙11好禮大方送，超過11萬份美食、影音好禮等你拿，凡於指定日期消費滿額就能登記帶回YouTube Premium 3個月免費序號、八月堂蜂巢可頌、CITY PRIMA精品美式咖啡、漢堡王小華堡、達美樂pizza套餐、鮮茶道榛果摩卡等好禮，讓momo雙11購物樂趣再加上視覺、味蕾享受；此外，11月9至11日總價千萬的PORTER經典零錢包、真皮鑰匙圈，1元銅板價就能加購擁有。

理由四：32家銀行最高回饋22％

momo雙11也齊聚銀行夥伴、支付業者共歡慶。台北富邦銀行、國泰世華、玉山、台新、花旗等32銀行最高回饋22％。

理由五：PS5、iPhone 13抽起來

momo雙11暖身慶11月1至8日首波推出「八大品類日」打頭陣，天天精選商品祭出限時優惠，暖身期間還有超人氣遊戲主機PS5送給你，天天不限金額下單即有機會帶回家。momo暖身慶八大品類日好康包含，11月1日爆殺3C日專屬獻禮二選一，以及技嘉全品項抽iphone 13 Pro Max天峰藍；11月2家電下殺日震撼5折起；11月3美妝女神日最高回饋20％；11月4家居餐廚日狂殺1折起再抽iPhone；11月5日用婦幼日抽iPhone 13 Pro；11月6流行時尚日加碼送11％momo幣；11月7健康樂活日1折起，最高再享22％回饋；11月8美食吃貨日全場1.1折起。


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