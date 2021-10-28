momo雙11「五大剁手理由」看這！獨享111.1萬還可抽PS5

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理由一：一人獨享111.1萬紅利金
為讓消費者在雙11滿載而歸，今年號召逾2萬個品牌共襄盛舉，同時回饋好禮也超給力。11月11日當日momo全通路不限金額下單，就有機會帶回「111.1萬紅利金」大獎；momo粉最愛的搶紅包活動不缺席，11月1日起每日指定時段狂撒百萬紅包，100％中獎率讓消費者買好又拿滿。
理由二：組隊回饋最高送3.5％
momo雙11歷年來歡呼聲最高的組隊賺回饋，今年也會來助陣，今年回饋更創歷年新高，最高送3.5％回饋，讓消費者買越多賺越多。
理由三：PORTER零錢包1元帶回家
momo雙11好禮大方送，超過11萬份美食、影音好禮等你拿，凡於指定日期消費滿額就能登記帶回YouTube Premium 3個月免費序號、八月堂蜂巢可頌、CITY PRIMA精品美式咖啡、漢堡王小華堡、達美樂pizza套餐、鮮茶道榛果摩卡等好禮，讓momo雙11購物樂趣再加上視覺、味蕾享受；此外，11月9至11日總價千萬的PORTER經典零錢包、真皮鑰匙圈，1元銅板價就能加購擁有。
理由四：32家銀行最高回饋22％
momo雙11也齊聚銀行夥伴、支付業者共歡慶。台北富邦銀行、國泰世華、玉山、台新、花旗等32銀行最高回饋22％。
理由五：PS5、iPhone 13抽起來
momo雙11暖身慶11月1至8日首波推出「八大品類日」打頭陣，天天精選商品祭出限時優惠，暖身期間還有超人氣遊戲主機PS5送給你，天天不限金額下單即有機會帶回家。momo暖身慶八大品類日好康包含，11月1日爆殺3C日專屬獻禮二選一，以及技嘉全品項抽iphone 13 Pro Max天峰藍；11月2家電下殺日震撼5折起；11月3美妝女神日最高回饋20％；11月4家居餐廚日狂殺1折起再抽iPhone；11月5日用婦幼日抽iPhone 13 Pro；11月6流行時尚日加碼送11％momo幣；11月7健康樂活日1折起，最高再享22％回饋；11月8美食吃貨日全場1.1折起。