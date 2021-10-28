《寂寞星球》10大旅遊城市出爐！台北「奪下亞軍」原因曝
新冠疫情尚未完全平息，但早有不少民眾已經準備好疫苗接種證明，等不及要出國旅遊了。而知名旅遊指南《寂寞星球》（Lonely Planet）也公布了「2022年全球最佳旅遊目的地」（Best in Travel 2022），其中分別列出10大最佳旅遊國家、10大最佳旅遊城市，其中台北更榮登最佳旅遊城市亞軍，冠軍則由紐西蘭的奧克蘭拿下。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-10-28 17:38:11
連續17年評比旅遊勝地的全球旅遊指南《寂寞星球》今年回歸公布年度最佳旅遊勝地，其中台北被評選為「十大最佳旅遊城市」第2名。《寂寞星球》指出，台北獲選亞軍的原因在於，城市生活具有社會包容力，亦結合了對自然景觀、文化遺跡的保護；冠軍奧克蘭則因當地文化景點豐富，例如有著豐富毛利人與太平洋原住民文物的奧克蘭博物館，與周圍超過50座島嶼的自然景色，加上當地創造力蓬勃而為人嚮往；季軍則是有「德國環保運動先鋒」之稱的德國佛萊堡（Freiburg）。
此外，全球最佳旅遊國家冠軍由庫克群島奪下，亞軍、季軍分別是挪威和模里西斯；全球最佳旅遊地區第一名則是冰島的西峽灣區（Westfjords），亞軍是美國西維吉尼亞州，中國雲南省西雙版納則名列季軍。