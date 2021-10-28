2021台北金融科技論壇登場！專家齊聚暢談FinTech
由金融總會與台灣金融研訓院共同主辦的「Fintech Taipei Forum 2021台北金融科技論壇與新創Demo」日前已經盛大展開，近3000人次參與線上線下論壇互動、70位國內外專家上台分享、50家國內外新創團隊DEMO交流，各路科技菁英齊聚一堂，相互交流寶貴經驗。
生活消費中心/綜合報導
2021-10-28 17:54:17｜2021-10-28 17:55:54
台灣金融研訓院董事長吳中書在論壇開幕致詞就提到，全球在疫情陰影下，促使遠距無接觸經濟當道，也為金融與科技的結合孕育了溫床，從幾乎每個人每天都會發生的支付行為，到逐漸滲透進入生活各個場景所需的金融服務，彷彿都配備了強大的科技引擎，不斷朝數位化的方向推進。
金管會副主委邱淑貞也提到，金管會持續訂定金融科技專法、推動「監理沙盒」及「業務試辦」，且設置金融科技孵化器，加速辦理創新構想；未來也將分三階段推動開放銀行，促進銀行和科技公司合作。去年更發布「金融科技發展路徑圖」，藉此形塑友善的金融科技發展生態系。
本次2021台北金融科技論壇，邀請來自美國、英國、德國、波蘭、瑞典、義大利、澳洲、以色列、日本等國際Fintech代表，以及金管會、中央銀行與台灣金融研訓院等國內金融科技專家，一同進行對談與經驗分享交流。
另外，29日接力登場的金融科技演講會，更是眾星雲集，邀請中國信託、國泰人壽、玉山銀行、中華徵信所等多家業者，以及國際獨角獸，將以金融科技趨勢、數位轉型、開放銀行、金融生活、數據治理、綠色金融、FinTech人才發展等議題切入；同時邀請臺灣企銀、永豐銀行、星展銀行、LINE Bank一同參與金融科技人才發展座談，深入探討未來金融科技人才的需求、發展與挑戰。