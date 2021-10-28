軍公教調薪創25年新高 人力銀行估：民間企業加薪上看5%
行政院今（28）日宣布，軍公教明（2022）年調薪4%，創下25年來最高，不過104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，中央帶頭調薪也帶動民間企業明年的調薪幅度，再加上GDP成長創下10年來新高，整體看來，明年度的企業調薪幅度能達到3.5%至5%，但仍受到產業別而有所不同。
記者黃仁杰／台北報導
2021-10-28 18:14:16
行政院表示，考量國內肺炎疫情趨緩，且民間企業平均薪資及基本工資並已有相當成長，決定2022年度軍公教人員待遇調升4％，現職人員待遇調整所需經費314億元，包括中央政府153億元及地方政府161億元。
鍾文雄指出，過去軍公教有調薪都是3%左右，以104玩數據所做的調查顯示，民間企業過去的調薪幅度大概也只有調升2.33%左右，不過由於物價指數衝高，GDP成長6.7%，人均所得有望突破3萬美元，都帶動整體薪資上漲，上調幅度有望來到3.5%至5%。
以104人力銀行內部的的調薪率為例，鍾文雄說明，往年約在3.3%至3.5%左右，以今年的預測來說，可能有3.5%至5%，不過以整體看來，能有5%的產業，大部分是在搶才的積極性比較高的資訊、半導體產業，一來是他們的營運的支付能力比較高，二來也是整體需求大增直接影響調薪幅度。
然而，對於本身就相對低薪的餐飲服務、飯店產業的薪資調幅可能依然低靡。鍾文雄說明，以Q4來看雖然內需大力回彈，但因為蕭條時間太長，現在的報復性消費也僅能讓產業回血，基層服務業恐維持低薪現況。