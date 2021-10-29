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空污祭來臨！專家親傳購屋「3大原則」遠離髒空氣

▲房仲業者統計環保署資料發現，新北市以55.92％奪下六都空氣品質良好率冠軍。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲房仲業者統計環保署資料發現，新北市以55.92％奪下六都空氣品質良好率冠軍。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-29 06:00:00

每年10月到翌年3月，是台灣空污好發季。房仲業業者盤點環保署資料發現，全台各縣市中，東部三縣市空氣品質良好率均逾80％，不負盛名包辦前三名，堪稱「台灣淨土」；而北北基、桃竹苗各縣市，良好率都超過50％，新北市更以55.92％奪下六都冠軍。至於買房要怎麼杜絕空污威脅？專家分析，能鎖定靜巷、避開工地以及全台空品淨化區作為購屋依據。

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台灣房屋集團根據環保署資料，統計2020年Q4至2021年Q1空污好發季期間，各縣市空氣品質指數（AQI）在50以內的良好比率。結果顯示，台東以91.76％高居第一，是全台唯一突破90％的縣市；其次為花蓮和宜蘭，分居二、三名；中南部空品則差強人意，高雄的良好率僅1.85％，空污問題有待進一步改善，倒是常因空污登上新聞的台中，空品良好率位於中段班，表現超乎預期。

▲全台各縣市空氣品質良好率排名。（表／台灣房屋彙整）
▲全台各縣市空氣品質良好率排名。（表／台灣房屋彙整）
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，東部秋冬為迎風面，氣流擴散條件佳，加上境內工廠少，就算是空污好發季，空氣品質依然清新；北部則因秋冬季為雨季，有助稀釋空污，其中新北因轄區涵蓋空品佳的山海地帶，所以綜合性良好率居六都之冠。中南部由於位處東北季風下風處，且旱季河床裸露引發揚塵，再加上部分區域以重工業為主，以致空品普遍欠佳。

張旭嵐表示，空氣品質劣化，不單單是戶外活動飽受威脅，居住品質也大打折扣，因此重視住家環境的消費者，或是家有過敏兒的家長，建議在各地空污問題高的區域，除了出門要戴口罩外，室內可加裝空氣濾淨機或全熱交換器，改善空氣品質。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，空氣品質不僅受大環境影響，也與小環境息息相關，所以即使是在空污相對嚴重的縣市買房，仍可把握三個選購原則，盡可能遠離髒空氣的侵擾。

陳定中分析，首先要「選擇靜巷」，靜巷車流量小，廢氣污染較輕微，空品相對優異；其次是「避開工地」，施工地點因大興土木、車輛出入頻繁，常有粉塵飛揚，與工地保持適當距離，較不易受其干擾，日前環保署修正發布了《營建工程空氣污染防制設施管理辦法》，強化營建工地的空污管制，該辦法將於明年11月施行，可望進一步淡化工地對空品的影響；第三是「鎖定空品淨化區」，全台各縣市透過區域綠化，合計設立了超過500處空品淨化區，空品淨化區不但可改善空氣品質，還兼具美化社區、提供休閒等功能，對住家環境頗為加分，消費者可至各環保局處加以查詢，以便在更具前瞻性的區段置產。

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