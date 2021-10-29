空污祭來臨！專家親傳購屋「3大原則」遠離髒空氣

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台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，東部秋冬為迎風面，氣流擴散條件佳，加上境內工廠少，就算是空污好發季，空氣品質依然清新；北部則因秋冬季為雨季，有助稀釋空污，其中新北因轄區涵蓋空品佳的山海地帶，所以綜合性良好率居六都之冠。中南部由於位處東北季風下風處，且旱季河床裸露引發揚塵，再加上部分區域以重工業為主，以致空品普遍欠佳。
張旭嵐表示，空氣品質劣化，不單單是戶外活動飽受威脅，居住品質也大打折扣，因此重視住家環境的消費者，或是家有過敏兒的家長，建議在各地空污問題高的區域，除了出門要戴口罩外，室內可加裝空氣濾淨機或全熱交換器，改善空氣品質。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，空氣品質不僅受大環境影響，也與小環境息息相關，所以即使是在空污相對嚴重的縣市買房，仍可把握三個選購原則，盡可能遠離髒空氣的侵擾。
陳定中分析，首先要「選擇靜巷」，靜巷車流量小，廢氣污染較輕微，空品相對優異；其次是「避開工地」，施工地點因大興土木、車輛出入頻繁，常有粉塵飛揚，與工地保持適當距離，較不易受其干擾，日前環保署修正發布了《營建工程空氣污染防制設施管理辦法》，強化營建工地的空污管制，該辦法將於明年11月施行，可望進一步淡化工地對空品的影響；第三是「鎖定空品淨化區」，全台各縣市透過區域綠化，合計設立了超過500處空品淨化區，空品淨化區不但可改善空氣品質，還兼具美化社區、提供休閒等功能，對住家環境頗為加分，消費者可至各環保局處加以查詢，以便在更具前瞻性的區段置產。