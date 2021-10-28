坦承小時候很叛逆　林嘉欣自嘲：我很壞！

電影《美國女孩》改編自導演阮鳳儀的成長過程，飾演罹癌母親的林嘉欣和飾演女兒的方郁婷雙雙入圍金馬獎最佳女主角獎，今（28）日該片舉辦視訊記者會，由導演阮鳳儀代表出席，並和林嘉欣跨海連線，聊到片中母女間的爭吵戲份，林嘉欣透露自己小時候也有叛逆期，「我覺得我很壞，青少年時期嘴巴很硬。」
記者臺孝婷/台北報導
2021-10-28 21:50:59
林嘉欣笑說自己當然也有叛逆期，但她覺得不叛逆很難做演員，認為演員要能獨立思考，還笑說小時候和媽媽的架沒有白吵，訓練出來的吵架功力在《美國女孩》中一次表現出來。林嘉欣是金馬獎首位獲得最佳女主角、最佳女配角、最佳新演員獎的大滿貫演員，她坦言自己還是最喜歡演戲，不會想要嘗試導演工作，因為當演員可以沉浸在感情世界裡，不用開一堆會，也不用注意一堆細節。
首次拍攝劇情長片的導演阮鳳儀，處女作《美國女孩》就入圍金馬獎7項大獎，讓她覺得意外又驚喜。阮鳳儀提到當初林嘉欣一碰面就搭著阮鳳儀的肩膀說：「導演，那就給我演囉！」讓她突然手足無措，感覺像作夢。阮鳳儀聽到很多對電影熱烈的迴響，感動地說：「自己埋藏了許多心思在裡面都有被看到真的很開心！不枉我們白費花很多時間去建構那個時代和細節。」