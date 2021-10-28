食物落地「3秒定律」還能吃？專家揭暗黑真相：無所不在
日常生活中，不少人都曾聽過親友說「食物落地3秒內還能吃」，然而事實真的是如此嗎？對此，衛福部也特別發文闢謠，並解釋背後原因。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 21:59:42｜2021-10-28 22:00:42
衛福部今（28）日在臉書發文提醒「食物掉到地上，無論幾秒，馬上就有細菌附著，若是不慎吃到病原菌，更可能引發食物中毒喔」。
衛福部也在《食藥好文網》上說明，國外有許多研究指出，掉落在地上的食物，沾染到細菌的時間和多寡，是和食物的類型有關的，例如表面較濕黏的食物，沾染到細菌的程度就絕對比乾性的食物大得多；還有地面的材料特性，比如木質地板、水泥鋪面，或者地毯等，上面的細菌濃度會不同；此外，還有氣候條件，包括環境中的溫、濕度等，也會影響沾染到食物的程度。
最後他們也提醒，生活當中細菌無所不在，不管是哪種類型的食物，或者用多快的速度從地上撿起來，都建議不要直接吃。食藥署提醒，不慎攝食入病原菌，如病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等，都可能會引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，所以從地上撿起的食物一定要確實清洗烹調後再食用，以確保不會病從口入。（編輯：潘毅）