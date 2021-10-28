台北101搶搭五倍券　10月週年慶業績達雙位數成長

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至於五倍券如何助攻業績，朱麗文指出，根據賣場觀察，持200元五倍券消費者，平均在台北101實際花費達3400元，相當於17倍的加乘，效果十分顯著。
為讓消費熱潮延續，同時回饋會員，台北101發揮場域複合共構特性，首次整合觀景台、購物中心以及辦公大樓品牌、活動與客群資源，19日起舉辦「樂去101 Happy Journey 101」垂直慶生活動，讓顧客能從B1玩到101樓，享有折扣回饋以及五倍券加碼雙重優惠。
台北101表示，台北101高活躍會員平均停留時間5至6小時，例如會前來用餐、上烹飪課、參與品牌鑑賞活動等，盼透過垂直慶生活動，進一步讓台北101成為顧客可以進行所有獨特體驗的場域，同時享受各種優惠促銷；朱麗文也強調，「五倍券在101非常好用」。
朱麗文分析，高資產消費客群來台北101最重視3件事，第一，商品品牌齊全且有客製化、專人服務；第二，硬體設施寬敞舒適且停車便利；第三，集點與回饋勝於鍋碗瓢盆。
朱麗文進一步說，8成尊榮會員、7成禮讚會員每月都會造訪台北101，是一般顧客造訪其他百貨平均次數的3倍，顯見近2、3年會員經營成效，無論是採取消費折抵、支付工具精進等，都讓會員黏著度越來越高；未來核心策略為繼續發揮場域特性、創造綜效。（編輯：趙蔚蘭）1101028