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台北101搶搭五倍券　10月週年慶業績達雙位數成長

▲台北101搶搭五倍券　10月週年慶業績達雙位數成長（圖／NOWnews資料照片）
▲台北101搶搭五倍券　10月週年慶業績達雙位數成長（圖／NOWnews資料照片）

中央社

2021-10-28 23:40:22

（中央社記者曾智怡台北28日電）五倍券刺激業績，台北101今天表示，10月因搭上五倍券，週年慶業績達雙位數成長；且五倍券加乘效果極佳，持200元五倍券消費的顧客，實際平均花費達3400元，等於消費力道翻17倍。

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台北101總經理朱麗文今天接受媒體訪問時表示，目前人流都已回到今年前4月狀況，而五倍券上路後，商場無論是業績、交易筆數、會員人數均有顯著成長；其中會員交易人數成長15%，交易金額則成長30%。

至於五倍券如何助攻業績，朱麗文指出，根據賣場觀察，持200元五倍券消費者，平均在台北101實際花費達3400元，相當於17倍的加乘，效果十分顯著。

為讓消費熱潮延續，同時回饋會員，台北101發揮場域複合共構特性，首次整合觀景台、購物中心以及辦公大樓品牌、活動與客群資源，19日起舉辦「樂去101 Happy Journey 101」垂直慶生活動，讓顧客能從B1玩到101樓，享有折扣回饋以及五倍券加碼雙重優惠。

台北101表示，台北101高活躍會員平均停留時間5至6小時，例如會前來用餐、上烹飪課、參與品牌鑑賞活動等，盼透過垂直慶生活動，進一步讓台北101成為顧客可以進行所有獨特體驗的場域，同時享受各種優惠促銷；朱麗文也強調，「五倍券在101非常好用」。

朱麗文分析，高資產消費客群來台北101最重視3件事，第一，商品品牌齊全且有客製化、專人服務；第二，硬體設施寬敞舒適且停車便利；第三，集點與回饋勝於鍋碗瓢盆。

朱麗文進一步說，8成尊榮會員、7成禮讚會員每月都會造訪台北101，是一般顧客造訪其他百貨平均次數的3倍，顯見近2、3年會員經營成效，無論是採取消費折抵、支付工具精進等，都讓會員黏著度越來越高；未來核心策略為繼續發揮場域特性、創造綜效。（編輯：趙蔚蘭）1101028

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