NOW早報／11/2還是二級警戒！「5大場合」鬆綁不用戴口罩

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指揮中心指出，二級警戒時外出全程仍佩戴口罩，除以下五種情形得免戴口罩：一、於室內外從事運動、唱歌時；二、於室內外拍攝個人或團體照時；三、農林漁牧工作者於空曠處（如田間、魚塭、山林）工作；四、於山林（含森林遊樂區）、海濱活動；五、於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。指揮中心提醒，民眾應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應配戴口罩。
另外指揮中心公布，將取消集會活動人數上限、營業場所及公共場域人流控管和總量管制、藝文展演、體育活動、國家公園、國家風景區、觀光遊樂業等之室外人數降載等規定。台鐵高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班/船舶、電影院、KTV、MTV、網咖等場所，亦將開放民眾可暫時脫口罩飲食。
今日天氣／東北風持續增強！早晚溫差大要注意
中央氣象局今（29）日表示，今天東北風又稍增強，水氣仍沒有顯著增加，降雨範圍仍以迎風面基隆北海岸及東半部局部短暫雨為主，大台北地區雨較零星且有陽光，其他地方晴時多雲，午後南部地區有局部短暫陣雨的機率，範圍跟程度都影響不大；溫度方面，明天清晨中部以北及東北部低溫約20、21度，花東及南部低溫約23度；高溫方面，東半部約24至27度，北部約28度，中南部則可以來到31、32度，感受上較溫暖舒適。
提前達標！全台疫苗覆蓋率「第1劑破7成」 第2劑已達3成
新冠肺炎疫情於全球爆發，各國為了防疫都在力拼全國疫苗覆蓋率。中央流行疫情指揮中心（28）日表示，截至27日為止，我國COVID-19疫苗第一劑接種人口涵蓋率已達70.01%、第二劑已達30.87%，劑次人口比100.88（劑/每百人），全國已接種約2363.7萬人次，提前達成接種目標。
指揮中心說明，由於國內自行採購疫苗逐續到位，以及他國和國內企業捐贈疫苗，有助於推動接種作業，逐步開放全民接種。截至目前為止，目前國內COVID-19疫苗各類風險對象醫事人員、防疫人員之2劑接種完成率已超過85%，65歲以上長者第一劑接種涵蓋率則超過78%、第二劑接種完成率亦超過67%，機構及社福照護系統運作等對象第二劑接種完成率亦達56%。
指揮中心說，在中央及地方政府努力下，在10月底前提前達成第一劑接種涵蓋率70%、第二劑接種率達30%的目標。指揮中心誠摯感謝全國COVID-19疫苗接種醫護及工作人員的辛勞與付出，亦感謝國人依序配合接種。指揮中心將持續以達成國人群體免疫為目標，以利後續滾動調整防疫政策放寬機制，逐步恢復社會之正常運作。
《魷魚遊戲》爆賺200億！導演掉牙沒錢：Netflix沒發獎金
南韓影集《魷魚遊戲》紅遍全球，導演黃東赫接受英國《衛報》採訪，被問到有無因為《魷魚遊戲》的關係「致富」，黃東赫透露：「我沒那麼有錢，但夠用。Netflix沒發給我獎金，只按照合約支付我應有費用。」對此，《衛報》記者Stuart Jeffries替導演抱不平：「這樣有點不公平。」
Netflix發行的《魷魚遊戲》斥資253億韓元（約台幣6.5億）打造，9月上架後迅速締造話題，成為家喻戶曉的影集，根據《衛報》統計，截至目前為止，Netflix已增加440萬訂閱用戶，全球超過1.42億家庭收看《魷魚》，該平台收益粗估上看1兆615億韓元（約台幣270億）。
黃東赫接受《衛報》採訪，《魷魚遊戲》爆紅、讓影音平台大賺錢，他是否也因此致富？黃東赫回答：「我沒那麼有錢，但夠用。Netflix沒發給我獎金，只按照合約支付我應有費用。」記者聽完，指出黃東赫為了《魷魚》，在拍攝過程中掉了6顆牙，耗盡體力、精神與感情，包含為平台帶來的巨大收益，坦言「這樣有點不公平」，替黃東赫抱不平。
否認愛過汪東城 炎亞綸一句話登微博熱搜
甫拿下金鐘獎最佳主持人的炎亞綸，因為個性親和，喜歡回覆網友臉書留言，近日成為話題人物，儘管單飛後更紅，卻似乎逃離不了曾為偶像團體「飛輪海」一員的身分，過去與汪東城曾流傳曖昧，有網友就在其臉書發問「其實你喜歡大東吧？」他（26）日回覆「自宇宙大爆炸以來從未發生的事」，再度否認昔日傳言，此話一出迅速登上微博熱搜排行榜第一，不過，如今該留言似乎已被刪除。
飛輪海2005年成立，直至2012年各自單飛，炎亞綸坦言私下和另3人交集不多，卻有網友爆料，林宥嘉的招牌情歌《浪費》，歌詞寫的是炎亞綸一段長達6年的感情，主角就是汪東城，引發熱議。2019年，他在大陸綜藝節目《吐槽大會》，大方回應此事，指這首歌的確與他有關，但與汪東城沒有關係，要外界別再腦補。
最近飛輪海不合一事，再度被搬到檯面上，是因為炎亞綸拍攝YouTuber黃大謙的頻道影片，回覆一則酸民留言，網友說以前分不清楚汪東城和炎亞綸的差別，他開玩笑反擊：「你是眼瞎了是不是。」被網友勸早日放下心結，炎亞綸無奈說：「緣分不強求」。對於否認喜歡汪東城登上微博熱搜一事，炎亞綸經紀公司回覆已找不到該則留言，不願多回應。
誰是台北吃到飽一哥？網列「3霸主」最頂：根本訂不到位
吃到飽餐廳因主打料理多樣，且供民眾自由拿取等特點，而吸引不少民眾前往享用美食。不過，就有網友好奇詢問「求推薦台北吃到飽餐廳」，而引起老饕們列出「3間」吃到飽霸主，直呼「根本訂不到！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己原本想到buffet餐廳饗饗用餐，卻因人多而無法排到座位，因而讓他緊急求助「請問台北車站附近有推薦的吃到飽餐廳嗎？目前選手momo、欣葉，懇請鄉民推薦」。
問題一出，其中許多老饕紛紛推薦「饗饗」，直言「饗饗假日都滿到12月去了」、「饗饗真的很扯，有夠難排」、「饗饗還是最頂」、「帶妹的話真的饗饗最佳」、「饗饗賣景的，吃到飽沒有一家景贏他啊，好景配上好食物，就更加分了」。
留言中也有人點名「漢來海港」和「旭集」2間餐廳，「漢來海港，漢來有餐券便宜」、「生日當天吃海港，CP值最高」、「海港真的不錯」、「旭集屌打」、「旭集應該可以現場排候補，如果你不嫌麻煩」。（編輯：張嘉哲）