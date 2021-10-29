注意！動滋券今天是「最後登記日」 再抽50萬名幸運兒
備受好評的動滋券今（29）日是最後登記日，最後一波抽獎將在11月4日（下週四）開獎，尚未登記的民眾，記得在中午12點以前，到五倍券官網登記，才能獲得參加動茲券最後一週的抽獎機會。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 06:53:28｜2021-10-29 06:58:48
面額500元的動滋券，預計開出200萬份，目前已經抽出150萬7890位幸運兒，還有近50萬剩餘名額將開出，目前在10月14日開出二碼「97、13、19、55、71、93」、三碼「381、734、644、453、985」；10月21日開出二碼「91、11、04、18、57」、三碼「498、75」；10月28日開出二碼「82、45、57、53、00」、三碼「546、855、865、012、983」。
動茲券適用在提供做運動、看比賽相關服務的店家，領券方式就是在「動滋網」點選「立即領取後」，輸入身分證字號、出生月日、抽籤登記的手機號碼，通過簡訊動態驗證碼後，即可領取動滋券QRCode；中籤的民眾可從11月1日10點開始使用，期限到隔年的6月30日。（編輯：孫唯容）