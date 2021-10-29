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跨國基因研究揭密！新疆4000年乾屍　「小河公主」身世曝

▲被稱為「小河公主」的新疆千年乾屍出土後，一度在中國國內及海外引起不少轟動。（圖／美聯社／達志影像）
▲被稱為「小河公主」的新疆千年乾屍出土後，一度在中國國內及海外引起不少轟動。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-29 08:16:13

1934年在新疆若羌縣羅布泊樓蘭古城以北100公里的小河墓地，出土一具著名的青銅時代女性乾屍，生活在西元前1800年至1600年期間(也有稱前1900-1600年)，卵圓型的臉龐、披肩栗色長髮、小巧的鼻樑，宛如熟睡般的良好保存，在國內外皆引起轟動，也讓她有了「小河公主」、「微笑公主」等美稱。最近有學者在國外期刊上發表最新研究，聲稱包含「小河公主」在內的同期乾屍並不是外來者，而是屬於一支遺傳上獨立的本地人群。

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綜合中外媒報導，本月27日，頂級學術期刊《自然》(Nature)發表了由中德美韓4國團隊共同完成的研究，題為《青銅時代塔里木盆地乾屍的基因組起源》(The genomic origins of the Bronze Age Tarim Basin mummies)，分析了18具乾屍的基因組DNA。

18具乾屍中，13具來自新疆南部塔里木盆地小河文化，可追溯至青銅時代中期（大約公元前2100-前1700年），5具來自新疆北部準噶爾盆地，可追溯至青銅時代早期（公元前3000-前2800年），也是首次對新疆地區史前人口進行基因組規模研究，這些乾屍亦代表了該地區迄今為止挖掘出的最早的人類遺骸。

▲小河墓地俯瞰圖。（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲小河墓地俯瞰圖。（圖／翻攝自澎湃新聞）
全基因組分析顯示，塔里木盆地發現的這些青銅時代乾屍，其實並不是外來族群，而是屬於一支遺傳上獨立的本地人群，被稱為古代北歐亞混血人(ANE)，這些群體在上個冰河世紀末期基本消失了，在當今人口的基因組中只存活了一小部分。

報導提到，此次研究發現基本否定了先前的諸多假設，證實這些乾屍並不是從現今西伯利亞、阿富汗北部或中亞山區遷徙而來的人群後代。

研究團隊還在論文中寫道，相比古埃及精心製作的木乃伊，新疆的乾屍多是自然形成，主要是因當地氣候乾燥。

研究同時強調，雖然塔里木盆地的古代北歐亞人種有高度基因獨立性，沒有與同時代鄰近的種族融合，但似乎開放接受周邊遊牧民族、農耕民族的思想與技術，也以西亞的小麥和奶製品、東亞的小米和中亞的麻黃等藥用植物為食。新疆作為絲綢之路的一部分，地處東西方文化的交匯處，長期以來一直是亞歐各國人民、文化、農業、語言交流的重要樞紐。

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