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軍公教調薪4％！四大國營也跟進　「這間」列觀察名單

▲經濟部表示，台電今（110）年發生三大停電事故，將列入觀察討論，目前還無法確定是否影響到調薪幅度。圖為經濟部長王美花為513停電事件說明、道歉。（圖／NOWnews資料照）
▲經濟部表示，台電今（110）年發生三大停電事故，將列入觀察討論，目前還無法確定是否影響到調薪幅度。圖為經濟部長王美花為513停電事件說明、道歉。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-10-29 08:46:16

行政院長長蘇貞昌昨（28）日拍板軍公教明年元旦調薪4％，創下25年最高調薪紀錄，經濟部所屬4大國營事業中油、台電、台糖、台水等，預料也會跟進調薪，不過，經濟部表示，台電今（110）年發生三大停電事故，將列入觀察討論，目前還無法確定是否影響到調薪幅度。

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軍公教調薪預計至少82萬現職軍公教人員、52萬退休軍公教人員受惠，軍公教人員先前在2001年、2005年、2011年及2018年都曾調薪，行政院評估，今年經濟成長率5.88%，寫下近11年新高，因此主計總處編列111年度軍公教現職人員待遇調整所需經費314億元，包括中央政府153億元及地方政府161億元，退休軍公教人員暫匡列10億元。

四大國營企業預計也將跟進調薪，經濟部表示，預計1月發文請四大國營送來調薪計畫，明年3、4月審議，如確定跟進調幅，會回溯到元旦。

經濟部也表示，台電發生513、517兩次大停電，以及核二廠椅子烏龍跳機，這類大型工安或停電事故，委員會斟酌是否扣分，至於薪水幅度是否因此減少，目前還無法判斷。（編輯：孫唯容）

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