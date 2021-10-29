蘋果Q4營收虧60億美元　庫克：供應緊張年底購物季更嚴峻

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供應鏈瓶頸、加上疫情擾亂東南亞製造業生產，導致第4季影響超乎公司預期。供應限制大於預期的晶片荒雖於10月下旬有著顯著改善，但晶片荒仍持續存在，且影響著蘋果大多數產品。
庫克提到，正盡一切所能取得更多晶片，做一切維持營運所需的事情，確保能順利進行。庫克指出，目前的需求成長相當穩定，但需求缺口預計將超過60億美元，至於晶片供應短缺是否能在假日購物季後紓解，蘋果仍無法確定。
庫克指出，使用舊技術製造的晶片仍然是主要的供應瓶頸因素，晶片供應短缺問題在假日購物季後能否紓解，蘋果仍無法確定。他表示，該公司看好本季（2022 會計年度第 1 季，迄至12月）需求強勁，可能代表iPhone 13需求超出蘋果供貨量，而分析師也預測本季營收將增加7.4％達1197億美元。
根據數據供應商路孚特（Refinitiv）數據所示，蘋果Q4的iPhone銷售額389億美元，少於預估的415億美元，而因藍芽耳機AirPods快速成長的配件部門收入88億美元也低於分析師預期的93億美元；而iPad和Mac的銷售有著更佳的表現，收入分別為83億美元和92億美元，分析師分別預估為72億美元和92億美元。
蘋果2021財年最終以低於預期的表現結束，美國最大金融服務機構摩根大通（J.P.Morgan）也表示，將下修iPhone在聖誕假期的銷量，預計蘋果在2022財年的第一個季度，營收會降低至630億美元，較前年同期下跌4%。