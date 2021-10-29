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蘋果Q4營收虧60億美元　庫克：供應緊張年底購物季更嚴峻

▲蘋果（Apple）股價盤後下跌，供應鏈困境導致上季營收損失60億美元，到年底購物旺季恐更嚴峻。圖為蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（圖／取自蘋果直播）
▲蘋果（Apple）股價盤後下跌，供應鏈困境導致上季營收損失60億美元，到年底購物旺季恐更嚴峻。圖為蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（圖／取自蘋果直播）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-10-29 10:27:16

美國蘋果公司（Apple Inc.）因供應斷鏈阻礙iPhone生產緣故，上季（截至9月25日）損失高達60億美元（1670.04億台幣），營收不如華爾街分析師預期。執行長庫克（Tim Cook）也警告，供應限制超出預期，對於銷售購物旺季的本季（10-12月）所受衝擊恐怕更加嚴重。

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蘋果周四公布，Q4營收834億美元，差於分析師預預估的848億美元，庫克在財報公布後坦言，上季的供應限制局面比預期要糟糕，並導致公司損失約60億美元的營收。業績公布後，蘋果股價一度重挫5.3％至144.42美元，蘋果今年內股價上漲近15％，這次股價下跌讓微軟有機會超車，成為全球市值最高的企業。這也是蘋果營收自2017年 5月以來，首次未能超越市場預期。

供應鏈瓶頸、加上疫情擾亂東南亞製造業生產，導致第4季影響超乎公司預期。供應限制大於預期的晶片荒雖於10月下旬有著顯著改善，但晶片荒仍持續存在，且影響著蘋果大多數產品。

▲蘋果手機廣受箱費者青睞，且利潤較高。美國行業分析師認為，作為全球最大智慧型手機消費市場，美國與高端手機受到晶片短缺影響的問題較小。（圖／美聯社／達志影像）
▲晶片短缺影響大部分蘋果產品。（圖／美聯社／達志影像）
庫克提到，正盡一切所能取得更多晶片，做一切維持營運所需的事情，確保能順利進行。庫克指出，目前的需求成長相當穩定，但需求缺口預計將超過60億美元，至於晶片供應短缺是否能在假日購物季後紓解，蘋果仍無法確定。

庫克指出，使用舊技術製造的晶片仍然是主要的供應瓶頸因素，晶片供應短缺問題在假日購物季後能否紓解，蘋果仍無法確定。他表示，該公司看好本季（2022 會計年度第 1 季，迄至12月）需求強勁，可能代表iPhone 13需求超出蘋果供貨量，而分析師也預測本季營收將增加7.4％達1197億美元。

根據數據供應商路孚特（Refinitiv）數據所示，蘋果Q4的iPhone銷售額389億美元，少於預估的415億美元，而因藍芽耳機AirPods快速成長的配件部門收入88億美元也低於分析師預期的93億美元；而iPad和Mac的銷售有著更佳的表現，收入分別為83億美元和92億美元，分析師分別預估為72億美元和92億美元。

蘋果2021財年最終以低於預期的表現結束，美國最大金融服務機構摩根大通（J.P.Morgan）也表示，將下修iPhone在聖誕假期的銷量，預計蘋果在2022財年的第一個季度，營收會降低至630億美元，較前年同期下跌4%。

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