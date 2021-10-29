名家論壇》黃創夏／朱立倫的危機：戰略好、戰技爛⋯

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蔡英文已經正式向民進黨下達軍令，「一個都不能少」執政黨將要全軍出動，10月30日誓師就選在桃園，蔡英文、賴清德、蘇貞昌和鄭文燦「四大天王」全面進攻。
誰都看的出來藍綠板塊對決態勢已經無可避免，特別是對於藍軍而言，本來已經是食之無味，棄之可惜「雞肋」的「四大公投」，碰到罷免陳柏惟成功的士氣大振，還有馬英九「三中案」一審無罪的自認被整的怨氣要排解，加上朱立倫可以轉移「戰鬥藍」作戰目標由對內轉向對外，凡此總總，這幾年悶壞的泛藍，已經是把「四大公投」當成發洩被壓著打的怨氣，還有鱉氣的宣洩口，蓄積的負能量必定狂洩而出，「說」什麼對他們而言都是充耳不聞了‧‧‧
這樣態勢的威脅真的很大，全台灣公民總數大致是1900多萬人，就算公投資格向下延伸到18歲，少子化的台灣，18歲到20歲的新生選票，頂多也只有50萬票，加起來，有公投投票權總人口，約為1975萬左右。
依據新修正的公投法，通過公投的門檻是「25%」，約「494萬」票左右，當情勢進入藍綠板塊對撞，對於基本教義群眾而言，說甚麼也沒有用，唯一驅動他們投票傾向的就是「仇視」，討厭對方、反制對方！
不要被一些民調數字給騙了，認為國民黨已經是谷底，國民黨的喜愛度雖然一直在不到20%的谷底徘徊，並不代表民進黨就是壓倒性的絕對多數，事實上，因為這段日子國民黨的表現太丟臉了，很多泛藍實在難以啟齒，變成是「不表態的隱性」，到了投票日，他們還是會傾巢而出！
還有不要高估所謂的民進黨「領先」，例如以最新的台灣民意基金會民調，國民黨只有「16%」比民眾黨「18%」還不如，淪為「小三」，民進黨卻也只有「27%」，事實上是低於國民黨加民眾黨的「34%」！
更大的危機是在超過三成之「不表態」，以目前國家定位走向的高度認同感，其中「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」更有「84%」超高度認同，而這兩年的防疫績效也是有目共睹，舉世稱許。在這樣的背景之下，支持執政黨應該是很「驕傲」，該是「顯性」情緒，仍有三成人卻吝於肯定，深究下去，該是還有許多他們對當前內政有所不滿。
這樣的結構背景，更彰顯「四大公投」的超高風險，執政黨必須「料敵從寬」，至少要估算對手有「552萬票」遠大於「494萬票」過關門檻的「頭期款」。
這個數字並非亂估，2020總統大選之時，韓國瑜如此荒腔走板，而且是整體社會「亡國感」情緒最高的階段，韓國瑜仍有「552萬票」，就必須考量到藍綠對撞情勢之下，以對手必有「552萬票」當成所有應戰準備的基礎來思考。
其次，千萬不要太過傲慢地去嘲笑對手的雜亂無章，對方已經是「死豬不怕開水燙」，豁出去了‧‧‧
在凱道夜宿、從南到北行軍、1218場游擊戰式的「街頭說明會」，看似式散兵游勇，七零八落，卻不要忘記不到一年就是地方大選，國民黨的躁動，卻可以提供所有想要參選縣市議員的各路人馬，一個露臉和搶鏡頭的舞台。
事實上，反正地方上只要有活動都可以算入地方上的呼應，就算是宣稱3000場，誰也無法去細數，而所有想要參選明年縣市議員的人物，都可以搶曝光，必然遍地開化，其中必定包含想要參選而且在國民黨和民眾黨之間，首鼠兩端的地方人物，所以柯文哲可不要在偷笑，譏諷凱道不是露營區，到時候民眾黨的地方想要參選縣市議員的力量，會逼得柯文哲不得不參與，不然就會被朱立倫給邊緣化。
在此要特別提醒執政黨，如今態勢，已經不是「政策選擇」而是「政治對決」，那些已經說了300多天，仍然無法打動多數人心的政策論述，已經不是重點，只剩短短不到50天，如何找到一個簡明有力的論述，找回蔡英文當時的「817萬票」？才是決戰之終極武器！
不過，朱立倫也未必會如此順遂，從所有條件來看，朱立倫的「戰略」都是現況下最佳的選擇，卻別以為就會一路順利‧‧‧
因為國民黨的「戰技」一向是奇差無比，國民黨一向是最「沒擋頭」的，例如，「夜宿凱道49天」說得很悲壯，到時候能撐多久、有多少人？很多人都睜大眼睛看！
還有立法院的干擾，交給費鴻泰和陳玉珍，朱立倫真得放心嗎？會不會一如既往，不小心就差槍走火、言語失當、舉止失控？
至於那些「1218場地方說明會」，要湊數目真的是一點都不難，可是會不會有某些光怪陸離的畫面，正好給擅於宣傳的執政黨逮到擴大宣導？恐怕機率也是很高、很高、非常高！
說穿了，國民黨的戰力，觀眾有信心，再好的戰略，恐怕都會被其差無比的戰力毀滅，朱立倫可不要以為可以很輕鬆！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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