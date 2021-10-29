NBA／公牛差點絕境逆轉 開季4連勝已是喬丹後隊史最佳
在「Joakim Noah」之夜，芝加哥公牛有些可惜的無法拿下一勝，來為老大哥的生涯畫下完美句點。他們以1分之差輸給了紐約尼克，本賽季首次落敗，但仍已經寫下了Michael Jordan離隊之後的最佳紀錄。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-29 11:19:59
公牛從去年季末開始大補強，本季開季之後拉出紅盤，一波4連勝和勇士並列聯盟第一。今天賽前球隊官宣和Noah簽下一份合約，讓他以公牛球員身份退役，也算是對這位老將多年貢獻的一種致敬。
不過這一場面對狀態同樣很棒的尼克，他們在比賽剩下最後3分鐘時，還以91:104落後13分，但接著球隊重新振作，打出一波12:0的攻勢，追到只落後1分。
最後5秒時，尼克兩罰沒進，但可惜公牛球星DeMar DeRozan壓哨絕殺沒進，也以1分之差飲恨輸球。不過就算如此，這也是他們自1996-97賽季之後，首次以4連勝來迎接新賽季，而當年他們拿下隊史第5冠。
今天公牛團隊命中率僅有42%，是他們陷入苦戰的主因，球隊主將Zach LaVine得到全隊最高的25分，DeRozan砍下20分5助攻，中鋒N.Vucevic斬獲22分8籃板6助攻的全面數據。