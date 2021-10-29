網友恐嚇「納命來」挨告　白冰冰：每天膽戰心驚

綜藝大姊大白冰冰事業輝煌，卻有無法平復的痛，20多年前女兒白曉燕遭綁架喪命，她拚命做試管仍無法孕育新生命，成為心中遺憾，卻有惡毒網友拿別人痛苦當茶餘飯後話題，一位基隆婦人甚至「侵門踏戶」，多次在白冰冰的直播影片下怒嗆「犧牲親生女兒」，甚至要她「納命來」，被以恐嚇罪訴諸法庭，一審結果14日出爐，判該婦拘役30日，得易科罰金3萬元，白冰冰另提民事訟訴求償。





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▲白冰冰每天在臉書上傳遞正能量話語，卻遭有心人不停傷害。（圖／翻攝白冰冰FB）

據判決書指出，該婦到庭辯駁無意恐嚇，是觀看網友及藝人郭姓女藝人寫的文章，認為白冰冰因賭博案黑吃黑或其他糾紛，對方才找上她女兒，讓她很生氣，故張貼留言，還搭配骷髏頭圖案背景，希望她能認錯。但此舉已經造成白冰冰極大內心恐懼，每晚必須叮嚀助理檢查家中門鎖才敢入睡，「我心裡感到非常害怕，還經常於半夜作夢，夢到她要對我不利，每日都過得膽戰心驚。」





法官認為該婦用「貪錢」、「犧牲女兒」等字眼辱罵，讓白冰冰感到不安，依恐嚇罪判拘役30日，得易科罰金3萬元，至於「跟妳女兒一樣，死在水裡」、「下去了啦，廢話！」則是一種詛咒，不構成恐嚇、誹謗，這部分判決無罪。





白曉燕事件後眾說紛紜，白冰冰深受困擾，她在《命運好好玩》節目提及2017年農曆春節，跟好朋友去芬蘭旅遊看極光時，氣氛浪漫、愉悅之際，朋友突然脫口「好可惜，妳的最愛（指白曉燕）不能陪妳來看」，又突然問「那你真的跟陳進興認識嗎？和他做生意嗎？」沒料到連好閨密都會誤會，讓她當場爆哭。





白冰冰說，有心人到處放話，指她跟歹徒認識是一種抹黑，「我可以有很多悔恨，是對孩子照顧不夠周到，但孩子是很溫柔、善良的好小孩，你說我跟歹徒認識，我要提出很嚴正的聲明，這對我跟小孩很不公平，發生事件時，媒體每天跟著我，檢警都調查過，有一分證據說一分話，不要無憑無據空口說白話，抹黑一個人非常不可取，再美好、再圓融的冰冰姐，忍耐是有限度」。



