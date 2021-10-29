COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台中立委將補選　陳柏惟：一定會幫忙、團結取勝最重要

▲陳柏惟任期最後一場記者會前受訪表示，未來台中市第二選區立委補選他一定會幫忙。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.29）
▲陳柏惟任期最後一場記者會前受訪表示，未來台中市第二選區立委補選他一定會幫忙。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.29）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-29 11:27:52｜2021-10-29 11:40:03

台中市第二選區立委陳柏惟遭到罷免，預計1月9日進行補選投票，民進黨與台灣基進預計共推人選，盼繼續攻下此立委席次。陳柏惟今（29）日現身立法院出席「立法院台灣電紫競技政策促進會」成立大會前受訪表示，自己一定會幫忙補選，現在是1勝1敗，希望第三戰要畫下精彩句點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到立委補選人選，陳柏惟說，之後不管是前立委林靜儀，或是台中市議員張家銨代表參選，他都會用百分之百力量幫忙，「這一定要幫忙的」。他也說，大家投第3次票要做出一個結果，現在是1勝1敗，三部曲完結篇總是也要畫下一個精彩句點。

被問及若是林靜儀參加補選，陳柏惟表示，林靜儀對外強悍、對內溫暖，「我覺得在政治場域中的角色跟我蠻像的」，他也說，不過此次補選也不是接自己的棒，「我棒子掉在地上，看誰搶得到，對我來講，團結取勝最重要」。

談到稍後將騎腳踏車離開立法院，回到台中，陳柏惟表示，這趟的目的主要就是跟大家宣示，卸任立委後就是在台中，會盡量在預計的晚間11點30分抵達終點沙鹿。他說，自己騎過一日北高，騎回台中應該沒什麼問題，體力上可以負荷，日前苦行腳有些不適也都已經沒問題。

成立大會正式開始前，出席的立委也與陳柏惟一同合照，並喊出口號「台灣加油、電競加油、3Q加油」，再度給陳柏惟祝福與打氣。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀