台中立委將補選 陳柏惟：一定會幫忙、團結取勝最重要
台中市第二選區立委陳柏惟遭到罷免，預計1月9日進行補選投票，民進黨與台灣基進預計共推人選，盼繼續攻下此立委席次。陳柏惟今（29）日現身立法院出席「立法院台灣電紫競技政策促進會」成立大會前受訪表示，自己一定會幫忙補選，現在是1勝1敗，希望第三戰要畫下精彩句點。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-29 11:27:52｜2021-10-29 11:40:03
談到立委補選人選，陳柏惟說，之後不管是前立委林靜儀，或是台中市議員張家銨代表參選，他都會用百分之百力量幫忙，「這一定要幫忙的」。他也說，大家投第3次票要做出一個結果，現在是1勝1敗，三部曲完結篇總是也要畫下一個精彩句點。
被問及若是林靜儀參加補選，陳柏惟表示，林靜儀對外強悍、對內溫暖，「我覺得在政治場域中的角色跟我蠻像的」，他也說，不過此次補選也不是接自己的棒，「我棒子掉在地上，看誰搶得到，對我來講，團結取勝最重要」。
談到稍後將騎腳踏車離開立法院，回到台中，陳柏惟表示，這趟的目的主要就是跟大家宣示，卸任立委後就是在台中，會盡量在預計的晚間11點30分抵達終點沙鹿。他說，自己騎過一日北高，騎回台中應該沒什麼問題，體力上可以負荷，日前苦行腳有些不適也都已經沒問題。
成立大會正式開始前，出席的立委也與陳柏惟一同合照，並喊出口號「台灣加油、電競加油、3Q加油」，再度給陳柏惟祝福與打氣。