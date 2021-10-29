特企／勞動部「產業人才投資方案」課程即日起開放報名
為協助在職勞工持續精進職能，勞動部勞動力發展署推動「產業人才投資方案」，凡年滿15歲以上在職勞工，有就業保險、勞工保險或農民保險身分，每3年享有7萬元訓練補助費，結訓後就能獲得80%或100%的補助，是在職勞工朋友強化個人職能的最佳資源。
羽和在金融業任職系統工程師，由於產業特性瞬息萬變，他總是持續學習新知以保持職場競爭力，近年他深知Linux系統在設計、開發和執行方面都具有安全性優勢，於是報名勞動力發展署北分署「產業人才投資方案」開辦的「企業營運與Linux安全應用實務班」，在40小時的課程中，循序漸進學習基本安裝、企業 Linux應用導入規劃、資訊系統整合建置、Open source 虛擬化規劃與執行，並透過實際範例瞭解不同技術的應用方式。羽和說：「感謝政府提供這麼好的資源，不但師資專業，更有實務應用練習，讓我結訓後順利考取LPIC證照，將所學運用在工作上，不但提升效率且降低客訴，獲得主管的讚賞與肯定。」
勞動力發展署北分署林仁昭分署長表示，隨著科技日新月異，適時進修學習並關注產業最新趨勢與技術，才能保持職場競爭力不墜。勞動部「產業人才投資方案」110下半年開辦超過千門訓練課程，包括：AI科技、物聯網、電腦資訊、金融管理、3D列印、餐飲烘培及美容美髮等課程，歡迎在職勞工善用政府資源報名參訓，持續精進職能!
課程陸續開放報名，請上「台灣就業通」網站(https://ojt.wda.gov.tw/)查詢及報名，或洽詢0800-777-888。