中二補選要派誰？張博洋：給我們一些時間

台中市中二選區陳柏惟罷免案成功，外界聚焦在基進、民進到底要推出什麼樣的人選來爭戰中二選區的補選，對此台灣基進新聞部主任張博洋指出，雖然各界有許多的想法與人選，但也給我們一些時間，做更細緻的討論與共識凝聚，相信這個人選一定會是對抗顏家與國民黨最好的「消炎、止痛」良藥。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-29 11:52:07
張博洋說，這幾天，社會各界熱議「中二選區補選要派誰？」，他完全理解大家的心急如焚，但還是必須說，其實就連原本佔有較大贏面的顏家，也都只有頻頻放話，遲遲未公布人選，顏家在盤算什麼？考量什麼？如何計算勝率？這些都是我們要仔細思考的，不要忘了，就算是惡霸，我們面對的也是精明善謀的惡霸。
張博洋表示，身為在組織盤、資源上都相對弱勢的本土陣營，當然要更小心、謹慎來評估，包含候選人本身的理念是否與基進、民進的理念相符，在空戰上的優勢為何？與地方的連結為何？本身的形象以及社會影響力等等，都是台灣基進與民進黨討論的重點。
張博洋也說，這段時間有幾位不錯的人選被大家熱烈討論，對比國民黨到現在沒有人敢搶在顏家之前表態，這就是言論自由與不自由的差別。
張博洋也指出，選前藍營就在放話指民進黨沒有幫忙，選後更帶風向說民進黨打算不甩基進黨要自提人選，這些都是用來分化戰力的不實謠言，呼籲支持者一定要有耐心跟警覺心，才能讓戰力最大化，讓中二再次走向「無顏的結局」。
張博洋認為，事實上，罷免剛結束，需要的是檢討與反省，急就章的把新人選推上檯面，反而是對選區及選民的不尊重，所以也要拜託大家，雖然各界有許多的想法與人選，但也給我們一些時間，做更細緻的討論與共識凝聚。