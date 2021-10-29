最適下屆總統民調遭賴清德超車 侯友宜攤手：有意義嗎？
2024年大選誰最適合擔任下屆總統？依據《美麗島電子報》10月的最新民調，副總統賴清德以25.5%居冠，新北市長侯友宜以23.0%緊追，台北市長柯文哲14.2%第三；對此，新北市長侯友宜今（29）日雙手一攤說，做那個有意義嗎？
記者陳志仁／新北報導
2021-10-29 12:00:18
民進黨新北市議員何淑峰今日在市議會質詢侯友宜，《美麗島電子報》10月的最新民調，誰最適合擔任下屆的總統？原本呼聲最高的侯友宜，如今被賴清德超車的看法？侯友宜拉高音量的回應，「我是新北市長，做那個（誰最適合擔任下屆總統的民調）有意義嗎？哪個都跟我無關，把握當下，好好做新北市長！」
何淑峰再追問侯友宜「政黨的支持度，民進黨以27.1%領先，民眾黨則以17.6%超越國民黨的16.2%居次，民眾黨將取代國民黨成為最大的在野黨，國民黨被民眾黨超越的看法？」侯友宜強調，「我是新北市長，好好的把新北市長做好，這是他的職責！」
何淑峰再問侯友宜，以往針對黨務的議題，都回應「市政為重、市政優先！」但未來萬一你的老長官、國民黨主席朱立倫，以「救救黨為由」向你來求救的話，請問你就該如何的自處？侯友宜指出，「他是一個黨員，該盡的黨員責任也不能忘」。
至於黨意與市政孰輕孰重？侯友宜表示，只要是對的事情，能讓「中華民國」更好、台灣人民更好，只要黨意跟新北市民有關、對新北市的市政發展是更好，當然會將黨意與市政擺在一起，且以市政為優先；也不忘重申，「只要是對的事，他就會非常的堅持！」