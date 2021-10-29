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中國疫情多點爆發　北京有病例戴N95也中招

▲中國新一輪疫情持續蔓延。圖為近日北京街頭戴口罩的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國新一輪疫情持續蔓延。圖為近日北京街頭戴口罩的民眾。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-29 12:02:23

中國經自駕遊爆發的新一輪新冠疫情仍在延燒，中國衛健委29日公布前一天新增64起確診病例，其中本土病例就佔48例，其餘16例則為境外輸入。

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綜合中媒報導，本波疫情是在上海自駕團出遊之後，從甘肅、內蒙傳播，一路蔓延至首都北京市。北京這波疫情病毒均為Delta變種病毒，且與內蒙古、甘肅等地報告個案的病毒高度同源，屬同一傳播鏈；北京市疾控中心副主任龐星火指出，目前已知存在3個獨立傳播分支，涉及豐台、昌平、海淀等地。

而根據中國衛健委29日公布的消息，中國前一日新增的48例本土病例中，內蒙古就佔19例（阿拉善盟18、錫林郭勒盟1）；甘肅12例（蘭州市10例、張掖市2例）；黑龍江9例均在黑河市；青海3例均在西寧市；北京2例均在昌平區；寧夏2例均在銀川市；雲南1例在德宏傣族景頗族自治州。境外輸入病例則包括廣東4例，上海3例，廣西3例，浙江2例，雲南2例，北京1例，內蒙古1例。

本次疫情中，內蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗最為嚴峻，封城導致近萬名外地遊客滯留，主要來自四川省、安徽省、江蘇省、上海市、甘肅省、廣東省等地。當局根據整體疫情防控形勢需要，研判後評估，決定自28日下午起，用3天時間將滯留的旅客分批轉移到低風險地區，待完成14天集中健康監測並符合返程條件後，再允許返鄉。

至於首都所在的北京市，根據《北京日報》報導，在最近新增的2起病例中，有1人為社區工作人員，10月21日為之前1名患者安裝門禁鎖，雖在接觸病例時有佩戴N95口罩，但未戴一次性手套，與病例有近距離交談，隨後被感染確診。

為了持續有效圍堵疫情，北京市已在全市範圍提供312個核酸檢測採樣點，24小時「願檢盡檢」服務，全市各級各類醫療機構迅速充實核酸採樣隊伍及後備力量，全市採樣人員已達3.4萬餘人，持證檢測技術人員達1.1萬人，實現採樣隊2小時內可集結到位的目標。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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