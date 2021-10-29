中國疫情多點爆發　北京有病例戴N95也中招

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而根據中國衛健委29日公布的消息，中國前一日新增的48例本土病例中，內蒙古就佔19例（阿拉善盟18、錫林郭勒盟1）；甘肅12例（蘭州市10例、張掖市2例）；黑龍江9例均在黑河市；青海3例均在西寧市；北京2例均在昌平區；寧夏2例均在銀川市；雲南1例在德宏傣族景頗族自治州。境外輸入病例則包括廣東4例，上海3例，廣西3例，浙江2例，雲南2例，北京1例，內蒙古1例。
本次疫情中，內蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗最為嚴峻，封城導致近萬名外地遊客滯留，主要來自四川省、安徽省、江蘇省、上海市、甘肅省、廣東省等地。當局根據整體疫情防控形勢需要，研判後評估，決定自28日下午起，用3天時間將滯留的旅客分批轉移到低風險地區，待完成14天集中健康監測並符合返程條件後，再允許返鄉。
至於首都所在的北京市，根據《北京日報》報導，在最近新增的2起病例中，有1人為社區工作人員，10月21日為之前1名患者安裝門禁鎖，雖在接觸病例時有佩戴N95口罩，但未戴一次性手套，與病例有近距離交談，隨後被感染確診。
為了持續有效圍堵疫情，北京市已在全市範圍提供312個核酸檢測採樣點，24小時「願檢盡檢」服務，全市各級各類醫療機構迅速充實核酸採樣隊伍及後備力量，全市採樣人員已達3.4萬餘人，持證檢測技術人員達1.1萬人，實現採樣隊2小時內可集結到位的目標。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。