富國擬承諾因應氣候變遷存亡危機　替COP26暖身

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20國領袖接著將前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）出席10月31日至11月12日舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26），屆時將有近200國與會。
在2015年的巴黎協定中，簽署國承諾盡可能把全球升溫控制在2度以內，最好不超過1.5度。在那之後，極端天氣事件愈來愈頻繁，大氣中的碳含量有增無減，氣候科學家疾呼遵守1.5度升溫上限的重要性，以降低環境災難的風險。
公報草案寫道：「我們為回應科學界呼籲，並留意到政府間氣候變遷問題小組（IPCC）令人警醒的報告，以及謹記自己的領袖角色，因此承諾致力因應氣候變遷帶來的存亡挑戰。」這份公報內容在公開前仍有可能修改。
20國集團表示：「我們認知到（全球升溫）1.5度造成的氣候變遷衝擊遠低於2度，必須立即行動，把1.5度控制在可做到的範圍內。」
聲明還指出：「我們承認在2050年之前達成全球溫室氣體排放量淨零或碳中和的重要關聯性。」聯合國氣候專家提醒，在本世紀中葉之前把全球升溫控制在1.5度之內，至關重要。
不過，草案內容將2050年的期限用括號裹住，意味著有待協商。
全球碳排量最大的幾個國家聲稱無法在2050年之前達成目標；碳排量遠多於任何一國的中國即把目標訂在2060年。
20國集團包含巴西、中國、印度、德國、美國等經濟體，合計占全球國內生產毛額（GDP）逾80%，人口占全球60%，估計溫室氣體排放量合計占全球80%。
20國集團重申要在2025年之前逐步淘汰化石燃料補貼並反省其合理性的承諾，還要減少煤電；一般認為，煤電是導致全球暖化的禍首之一。
20國領袖還說，將全力避免新建沒有碳捕捉、封存等技術的煤電廠；但他們也提到要「考量各國狀況」，這類字句常用來迴避堅定承諾。
草案還寫道，領袖們說，將於今年底停止提供公共融資給海外煤電廠，並致力於2030年代實現「大幅脫碳」的電力系統。
他們還承諾在2030年之前大幅減少集體的甲烷排放量，這種溫室氣體濃度很高，但比二氧化碳更快消散。不過2030年的期限也放在括號內。
路透社指出，已開發國家資助窮國生態轉型的意願，很可能會是G20和下週氣候峰會能否成功的關鍵。
公報草案提到，已開發國家承諾，直到2025年，每年會從公私來源動支1000億美元供開發中國家需求之用，在有意義的氣候變遷緩和行動及執行透明度下，領袖們再次強調實現這項共同承諾的重要性。
富國於2009年同意每年出資1000億美元協助開發中國家實現技術轉型、降低氣候風險，但進展緩慢。COP26大會主席夏瑪（Alok Sharma）本週說，他希望資金能在2023年到位；但這比原定期程晚了3年，許多開發中國家也遲遲不在富國兌現諾言之前加速減排。
一名中國環境官員昨天說，這個問題是氣候議題協商取得進展的「最大障礙」。
20國集團在公報草案中呼籲提供「額外的氣候融資」，但也放在括號內，顯示此一議題還需要長時間協商。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1101029