日相岸田文雄力保執政權　眾院大選拚席次過半

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但自民黨在這次選戰面臨選民對政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策不滿，以及在野黨在約7成選區結盟共推候選人的挑戰，各界多認為本次大選自民黨的席次將會減少，關注的焦點都是自民黨能把損失控制到什麼程度。
被視為眾院大選前哨戰的參議院山口與靜岡2選區補選24日投開票，結果自民黨1勝1負，即使身兼自民黨總裁（黨主席）的岸田文雄全力輔選，還是失去了靜岡縣的席次，形勢相當嚴峻。
日媒分析，自民黨在之前3屆大選都獲得大勝，若這次自民黨席次大減，岸田文雄必然面臨無法凝聚黨內的困境；自民黨能否單獨過半，可能才是本屆大選執政黨真正的勝敗標準。
為維持執政權，岸田日前在電視節目上說，大選目標是執政聯盟能取得過半數席次，並希望盡可能贏得更多席次，以推動政策。
岸田訂出的選戰目標雖然與2014年及2017年大選時前首相安倍晉三的目標相同，但今年選前自民黨與公明黨合計有305席，過半數席次的目標可說是相當低，即使兩黨掉了72席也能達成；有評論認為，岸田把勝選標準設定的如此保守，目的是在避免選後被追究敗選責任。
自民黨選舉對策委員長遠藤利明對此表示，合計席次過半只是「最低標準」而不是勝選標準；自民黨內曾擔任過閣員的人士說，明年夏天就是參議院選舉，即使執政聯盟過半數，但席次大減的話，黨內必定會一片混亂。
日媒指出，岸田若要維持黨內團結，除了最低標以外還有3個目標，分別是自民黨「單獨過半233席」、贏得「安定多數244席」、「絕對安定多數261席」。
「安定多數」是指執政黨可在眾議院17個常任委員會獨占委員長職務，且擔任過半數委員，自民黨減少32席以內將可達成此目標；「絕對安定多數」則是在各委員會都能達成執政黨委員多於在野黨委員，自民黨減少15席以內可以達成。
自民黨在過去3屆大選都贏得絕對安定多數席次，也使得前首相安倍晉三得以執政長達8年。
日前各家日媒民調結果顯示，自民黨與公明黨的執政聯盟在本屆大選仍可贏得過半數席次，但自民黨能否維持單獨過半，各民調結果不盡相同。
自民黨內人士說，以選戰情勢來看，自民黨要獲得絕對安定多數應很困難，但希望能達成次佳的安定多數；若自民黨連單獨過半都無法達到，恐會演變為追究岸田責任，在黨內掀起政治風暴。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1101029