甜點控看這！搶先直擊7-11銅板價甜甜圈 全聯咖啡系甜品
秋冬微涼的天氣，是不少「螞蟻」們蠢蠢欲動的開始，因為包括7-11和全聯都推出新款甜點陸續上架中，《NOWnews》記者今（29）日搶先直擊開箱，讓甜點控先望梅止渴一下！這次7-11攜手Mister Donut推出最新的三款便利甜甜圈，其中最搶手的就屬「巧克力布朗尼甜甜圈」，使用牛奶巧克力醬搭配日本進口巧克力餅乾，完整還原Mister Donut人起巧克力甜甜圈口感，又多了蛋糕鬆軟綿密口感。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-29 12:48:10
另一款「北海道乳酪甜甜圈」則是起司控的最愛，由奶油乳酪、切達乳酪以及帕瑪森乳酪，三種搭配，口感濃郁香醇不甜膩。
最後一款則是「水果瑪芬」，內餡搭配蘭姆酒酒漬天然果乾和炙烤杏仁片，澎鬆柔軟的蛋糕又堆疊出層層香氣，讓人不知不覺中一口接著一口停不下來。
這三款全新便利甜甜圈，將從11/2起於限定的3000家門市搶先販售，預計16號起全台通路門市都能買得到，且三款均銅板價39元。
另外，全聯自有甜點品牌We Sweet也攜手世界咖啡烘豆冠軍賴昱權所經營的品牌「握咖啡Oh!Cafe」聯名合作，推出七款咖啡控必買甜點、麵包，將在10/29~12/2限時開賣。甜點部分主打「咖啡波士頓」以軟綿波士頓蛋糕體搭配咖啡鮮奶油，上層淋上鹹焦糖醬，另外還有「咖啡竹炭千層」使用咖啡鮮奶油搭配匠人職作的竹炭千層餅皮，讓味蕾苦甜均衡，呈現迷人的香醇苦韻。
吃完蛋糕還有「咖啡豆乳布丁」，Q彈咖啡凍與非基因改造製成的豆乳布丁，激盪出獨特的風味； 「咖啡菠蘿泡芙」則是金黃香酥的菠蘿外皮中注入咖啡內餡，讓你口口都是咖啡香。另外還有「咖啡慕斯杯」以咖啡為基底製成慕斯，佐以巧克力蛋糕、馬斯卡邦慕斯提拉，擠上鮮奶油再淋上特調焦糖，外表精緻、口感多層次。
不只有甜點，這次全聯也推出2款麵包，「咖啡核桃生吐司」，柔軟的湯種吐司體，與咖啡香氣完美結合，並添加核桃堅果增添口感。「咖啡蔓越莓麵包」以鬆軟細緻的麵包，搭配堅果及蔓越莓果乾，外表看似簡單樸素，但慢慢咀嚼口中滿是咖啡香氣與果乾甜味的絕佳搭配。