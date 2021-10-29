騎車離開立院！陳柏惟高唱「無敵鐵金剛」 諾續落腳台中
前立委陳柏惟昨日卸任，其今（29）日中午正式離開立法院，以騎乘腳踏車方式回台中。民進黨立委郭國文、莊競程、許智傑、鄭運鵬、王美惠、賴惠員在起點給陳柏惟祝福與打氣，陳柏惟出發前受訪表示，自己騎腳踏車回台中，象徵落腳台中，會全力協助立委補選；出發前，眾立委與陳柏惟更合唱無敵鐵金剛，約定「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-29 12:42:00
陳柏惟今日中午離開立院，以騎乘腳踏車方式回台中。他說，一路從立院騎回台中，象徵落腳台中，短期內沒有其他目標，對選區的責任要專心盡力到底，也將會協助台中市第二選區立委補選事宜，全力以赴。
陳柏惟說，未來也會做組織、做經營，黨部還有政黨補助款，應該會從一個基層黨工組織部成員做起。
陳柏惟也向年輕政治工作者喊話，不管走路、騎腳踏車，「所有政治都是地方的、本土的」，除了年輕人擅長使用空戰、網路社群經營之外，用腳下去走、眼睛去看、身體去感受，這是政治工作者最基礎的工作，「我輩青年都要往這方向努力」。
而正式出發前，陳柏惟與眾立委合唱「無敵鐵金剛」，宣示「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗，不怕苦、不怕難，勇敢向前衝」。
郭國文對此表示，自己今天再陪陳柏惟騎一段，因為在苦行的第一天他就下台中一起走，算是有始有終，當然會捨不得，希望未來再與陳柏惟一起在立法院。鄭運鵬也送陳柏惟無敵鐵金剛口罩，以示祝福與打氣。