經營權之爭落幕？東元父子有望和解 黃育仁：謝謝爸爸
東元集團今年爆發經營權之爭，會長黃茂雄與黃育仁父子兩人對外發言處處針鋒相對，看似和解無望。不過，今年3月曾發出公開信力挺長孫黃育仁、有「東元阿嬤」稱號的林明穱於月初辭世，加上黃育仁公開登報的舉動，讓外界認為父子倆的關係有望因此破冰。
記者彭夢竺／綜合報導
2021-10-29 12:52:55
林明穱有「東元阿嬤」稱號，她是東元創始股東之一偕林波士的妹妹、也是黃茂雄的岳母，為東元集團的精神象徵，之前黃茂雄與黃育仁父子為了經營權鬧不合時，林明穱曾發布公開信支持董事會世代交替，支持外孫黃育仁擔任董事長，不幸於日前辭世。黃育仁10月7日向媒體證實，「阿嬤在10月5日晚上靜悄悄地走了。」
隨後，10月27日，黃育仁登報表示，對於先前董事會上與兩位董事連昭志及余信達不恰當行為表達抱歉，此舉讓外界解讀為與父親黃茂雄關係破冰，雙方連續多時的經營權爭奪戰火有望平息。
對此，東元餐飲集團28日參加高雄國際食品展，黃茂雄出席活動受訪時被問及此事說：「歡迎黃育仁回家。」並喊話公事和私事應分開看待，歡迎他回家看媽媽、陪家人吃飯。黃育仁則透過幕僚回應：「謝謝爸爸，我會好好珍惜！」