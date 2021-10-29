越南台商9成接種率！盼返台改「7+7」　呼籲縮短隔離時間

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越總總會長高國華表示，COVID-19疫情爆發迄今已2年，許多越南台商包括他在內已經快2年沒回國，將陸續面臨被除籍的問題，加上過年想回去團圓，雙重因素使得台商返鄉的意願比以往更為強烈。
他指出，目前接種足夠疫苗劑量的旅客都能向越南政府申請縮短集中隔離天數至7天，並另外加上7天的居家健康監測，希望政府稍微聽聽台商的心聲，能像越南一樣也改成「7+7」。
高國華說，許多台商因為不堪長久隔離而未返台，時間一長難免會有一些想法與期待，且逾9成越南台商都已接種COVID-19疫苗，「應該要給那些接種足夠疫苗劑量者一個好的結果。」
北寧台商會會長黃雍正以前每2、3個月就回台灣一次，但迄今已快2年沒回台。他說，明年2月他就要被除籍，但至今仍未規劃返台行程，希望被除籍前能聽到台灣傳來縮短隔離的好消息，到時候再收拾行李也不遲。
黃雍正解釋，現在越台往返一趟就要花10多萬元，而這只是看得到的開銷，時間也是無形的成本，「台灣現在『14+7』，這期間我可以做多少事？這就是我至今仍沒規劃回去的原因。」
同奈台商會會長吳明穎同樣也快2年沒回台，他說，台商不是怕花錢或不願隔離，而是因為越南台商多是製造業，現在往返一趟兩邊隔離檢疫期加起來就要超過一個月，「怎麼可能把工廠丟著一個月人都不到現場？」
他說，一旦2年沒回台灣被除籍還會牽動稅負問題，在這種壓力下，近日已有台商查完航空公司的班機時間並研擬好「越台一日往返計畫」，接著跑來問他搭機返台進到機場大廳後立刻折返越南的可行性。
平陽台商會會長張慶煌表示，「清零」是不可能的，而是要與病毒共存，許多越南台商都打了兩劑疫苗，台灣的隔離檢疫政策在對待打完疫苗的人與完全沒打的人，應該有所區隔。（編輯：高照芬）1101029