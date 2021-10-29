星野源娶新垣結衣前窮到哭！沒地方洗澡、只買得起麵包
日星星野源事業有成，推出的專輯、演出的日劇《月薪嬌妻》、《MIU404》都受到大眾喜愛，今年5月更是娶走「國民老婆」新垣結衣，但其實他過去曾有一段辛酸故事。星野源上朝日電視台的YouTube節目透露，沒讀大學跑去組樂團，生活拮据不太跟朋友聚餐，拿到第一份薪水後去麵包店買麵包，邊吃邊哭：「麵包真好吃。」故事讓人鼻酸。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-29 14:02:33｜2021-10-29 14:04:37
星野源19歲大學落榜沒讀大學，在沖繩找餐廳打工，同時進行樂團演出，並獨自製作專輯在路邊販售，他在節目上加碼透露，當時收入少，找了一間月租3.8萬日圓（約台幣9400元）的公寓，房子沒有浴室，無處洗澡，更因為聚餐花錢，當時都不敢去，拿到第一份薪水後，跑去麵包店買麵包，邊吃邊哭的說：「麵包真好吃。」星野源回首這段故事仍記憶深刻，忘不了當年那塊麵包的味道。
他在2003年參演電視劇《水男孩》，直到2010年終於圓歌手夢出道，豈料2012年被診斷出蜘蛛網膜下腔出血，暫停所有演藝活動，好在2013年手術成功，重回他喜愛的音樂懷抱。星野源今年3月接受台灣媒體訪問曾透露，因那一場大病讓他明白，當下有想完成的事就不要猶豫，想做就去做，後悔就來不及了。