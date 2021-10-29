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挺3Q被狂查水表　臭豆腐攤車老板：十字架揹好揹滿

▲大肚區賣臭豆腐的老闆，一度將攤車改裝成反惡霸宣傳車，選後被狂查水表。（圖／中二小喇叭臉書，2021.10.29）
▲大肚區賣臭豆腐的老闆，一度將攤車改裝成反惡霸宣傳車，選後被狂查水表。（圖／中二小喇叭臉書，2021.10.29）

記者顏幸如/綜合報導

2021-10-29 14:06:58

大肚區一名臭豆腐攤車老闆，在立委罷免期間力挺陳柏惟、主動將攤車改成宣傳車，罷免結果出爐後，他連三天接到空污、違法設攤等檢舉，吃下兩張罰單。網友氣罵選後算帳，也呼籲吃爆臭豆腐力挺老闆。

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在大肚玄興宮前擺攤近40年的「臭阿吉臭豆腐」，是地方知名廟口美食，也是很多大肚人從小吃到大的回憶，由於眾豆腐味道強烈，相傳當年廟公和村長在神明面前擲得允筊，才同意老闆在此擺攤，如今傳至第二代，每星期一至六晚上5點開始擺攤。
 

▲早期的臭頭腐攤車，是老大肚人的回憶，現已傳到第二代。（圖／臭阿吉豆腐臉書，2021.10.29）
▲早期的臭頭腐攤車，是老大肚人的回憶，現已傳到第二代。（圖／臭阿吉豆腐臉書，2021.10.29）
第二代趙先生是3Q鐵粉，這次罷免主動改裝攤車，到處宣傳「反惡霸」。不料罷免結果出爐，馬上被「查水表」。

今（29日）凌晨收攤後，趙先生在臉書發文：「很多酸民總是會說：『中二選區不像你說的那麼誇張好嗎？哪有可能像你說的那麼恐怖。』在本地的說明一下真實情形，讓您認識中二選區。」

趙先生說，26日環保局接到檢舉，說他的攤車油煙太大有異味，要求30天內改善。「同一天稍晚有人檢舉我違規擺攤。接下來的兩天都收到檢舉違規擺攤的紅單。」趙先生苦笑問，這些人為什麼不在40年前他爸擺攤時就阻止，而要在他支持陳柏惟的時候，來告訴他違規擺攤？
 

▲網友貼出臭豆腐攤車老闆背影，呼籲大家以行動支持他。（圖／3Q 陳柏惟立委官方後援會臉書，2021.10.29）
▲網友貼出臭豆腐攤車老闆背影，呼籲大家以行動支持他。（圖／3Q 陳柏惟立委官方後援會臉書，2021.10.29）
「這大概就是為了警告我，做生意別亂講話，殺雞儆猴吧！這結果在我支持陳柏惟時已預見，算是求仁得仁嗎？紅單算是他們頒給我的勳章吧！這十字架我會背好背滿，腰桿會挺直的。」

網友留言氣罵「欺人太甚」、「高雄釣客食堂事件翻版」、「不公平，每個人本來就可以支持自己喜歡的」，趙先生反而叮嚀網友不要遷怒警察和環保局人員，「他們也很客氣，只是執行公務，這跟他們沒關係」，並說「沒事的、我很好。他們想透過這樣的方式教訓我，要我乖乖閉嘴與順服。」

陳柏惟團隊主任陳建良在個人臉書透露：「就我所知，臭阿吉從2020大選時表態支持陳柏惟之後，就開始遇到不少刁難，這次罷免案同樣也是，而這正是這個選區許多民眾不敢表態的原因。辛苦你們了，謝謝你們的勇敢。」
 

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