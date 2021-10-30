美楓了！網美們請手刀前往　盤點全台6大人氣賞楓景點

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不用飛到紐西蘭，在苗栗「哈比丘」有著哈比人的超夢幻地下屋，在園區裡還可以跟超可愛的水豚君近距離互動拍照，以及挑戰全台最高風景的高空鞦韆，欣賞遼闊壯麗的美景。
陽明山福田園教育休閒農場 - 一秒抵達日本賞楓秘境
擁有繽紛的楓紅隧道的「福田園教育休閒農場」，是陽明山上的熱門賞楓拍照景點，園區環繞100多棵的日本紅槭，讓人沈醉在美麗的秋意中，農場還有繩索吊橋與各種日式建築造景，滿足大家疫情期間無法去日本的「思日」之愁。
台中大雪山國家森林遊樂區 - 高海拔賞楓雲霧繚繞賞巨木
秋季不能錯過的賞楓景點，還有「大雪山國家森林遊樂區」，除了欣賞紅榨的槭楓紅、享受美麗雲海，還有機會見到穿梭於林道間的山羌帝雉，隨著海拔往上，更有機會享受被雲霧環繞的幽靜感。
台中武陵農場 - 四季皆美賞楓、賞銀杏、賞落羽松
另外，也推薦民眾來到「武陵農場」，秋天的武陵農場可說是色彩斑斕，有紅橙橙的楓葉林以及落羽松林，還有金黃色的銀杏森林，不管是網美照還是情侶合影，每個角度拍起照來都超浪漫。
新竹小森之歌 - 超浪漫落羽松大道
伴隨秋天的氣息漫步「小森之歌」園區，也是熱門景點之一，除了有條超浪漫的落羽松林大道，隨著季節會由綠轉黃、黃轉紅，園內還有白色教堂、LOVE造景、噴泉池塘、竹林步道等，讓人能享受放鬆的愜意時光，還能留下張張美照紀念。
嘉義三隻小豬觀光農場 - 與可愛動物相見歡，賞落羽松
前身為養豬畜牧場的「三隻小豬觀光農場」，提供更多接觸大自然與動物的機會，農場內有多達近30種的物種，像是水豚、狐獴、駱馬、長臂猿、梅花鹿、綿羊豬等，還有一條超美的落羽松大道，是親子共遊的好選擇。
KLOOK 也響應國旅券將在11月1日正式上路，加碼國旅券優惠「買千送千、最高送五千」希望提振國內旅遊消費。