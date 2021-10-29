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中市防疫旅館春節量能 議員批毫無配套

▲議員指出，春節防疫旅館量能嚴重不足，已有許多市民反映完全訂不到房間，要求市府應積極來協助。(圖／柳榮俊攝2021.10.29)
▲議員指出，春節防疫旅館量能嚴重不足，已有許多市民反映完全訂不到房間，要求市府應積極來協助。(圖／柳榮俊攝2021.10.29)

記者柳榮俊/台中報導

2021-10-29 14:11:54

新冠肺炎影響，農曆春節返鄉潮，從外返國者均須進行居家檢疫，台中市議會今(29) 日進行民政業務質詢，市議員黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任指出，台中市居家檢疫替代所線上單一窗口無預警關閉，市民現要找防疫旅館只能靠自己，無人協助。另外，春節防疫旅館量能嚴重不足，已有許多市民反映完全訂不到房間，要求市府應積極來協助。

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黃守達指出，民政局之前為了因應返國市民的居家檢疫替代所（防疫旅館）需求，開設了線上申請表單，讓民眾可以上網填寫返台時間與相關資料，由市府協助安排後續住宿事宜。近日有民眾要使用此服務時才發現，原來這個窗口已經停止服務。民眾要找居家檢疫替代所，只能自己一家一家電話去詢問，需要協助的民眾只能像無頭蒼蠅，到處去問。


張玉嬿舉例，老人生活無法自理欲同住一室防疫旅館，要不要附上醫生證明或藥品照片即可？各區公所的承辦說法不同，防疫專線也解釋不清，甚至要市民去問防疫旅館，眾說紛紜，讓民眾無所適從，抱怨市政府標準不一、互踢皮球，要求市府單一窗口處理。


黃守達強調，去年11月時，他就曾提醒市府觀旅局、民政局正視春節居家檢疫替代所的問題，也要求應公開防疫旅宿的名單，讓民眾有選擇的機會，更可增加防疫旅宿的量能。今年9月台中市也終於從善如流，公開旅宿名單，但同時竟也關閉了線上窗口的服務。他質疑，難道公開了防疫旅宿名單，就可以在毫無配套的狀況下，無預警關閉線上單一窗口的服務嗎？


民政局長吳世瑋表示，由於春節返台民眾多，確實造成全台防疫旅館一位難求，中央流行疫情指揮中心對於防疫旅館量能不足部分，目前仍在研議各種防疫可接受的前提下能夠放寬的措施，市府除配合中央各項防疫規範外，也會協請觀旅局積極加速輔導業者投入增加量能，並持續掌握防疫旅宿供需狀況。


觀旅局也指出，台中市居家檢疫替代所在今年初有27家，至10月底已擴增至40家、收住房間2,583間，增加1,000間房，為因應明年春節返鄉人潮，觀旅局積極媒合台中市旅館業加入居家檢疫替代所，持續擴增量能，預計11月將會再增加100間客房數。


觀旅局說，依據中央流行疫情指揮中心表示，將研議開放集中檢疫所提供民眾自費入住，也研議明年初海外國人返台過春節，同住家人不受一人一室限制，或是不必強制入住防疫旅館改為在家檢疫，或是縮短居家檢疫天數等，觀旅局持續密切關注中央最新政策並即時配合宣導。

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