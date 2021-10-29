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越南靠遊戲業催生科技獨角獸！「母雞帶小雞」成外資最愛

▲越南設下2030年前擁有10家科技獨角獸的目標，不少投資人看好越南市場成長潛力，紛紛挹注資金。（圖／取自《Pixabay》）
▲越南設下2030年前擁有10家科技獨角獸的目標，不少投資人看好越南市場成長潛力，紛紛挹注資金。（圖／取自《Pixabay》）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-10-29 14:15:23

投資人正在將資金投入越南新創，根據「越南新創公司概況」報告，越南新創生態系統正飛快成長，2020年越南科技新創公司的總投資達到4.51億美元，不少投資高層看好越南市場成長潛力，將越南視為2021年東南亞最優先的市場，紛紛挹注資金以促進獨角獸發展。

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綜合外媒報導，越南已經設下了在2030年前擁有10家科技獨角獸的目標，藉此成為東南亞的科技新創中心，其中受疫情影響，線上遊戲展現了驚人的成長，在越南有數家公司因為發展遊戲而成為科技獨角獸。根據管理諮詢公司「RedSeer」估計，東協國家活躍的網路遊戲玩家數量在2021第1、第2季間由25%增加至30%，付費玩家更從35%增加到45%。

「VNG Corporation」是越南第一家科技獨角獸，於2004年以Vinagame的名義由5名成員創立，透過快速轉型、精準投資，在2014年估值達到10億美元時被歸類為獨角獸公司。隨著旗下產品橫跨網路遊戲、行動支付、個人理財和雲端服務等，VNG也被稱為「越南小騰訊」。

▲VNG跨足網路遊戲、電子商務、雲端服務等領域，成為越南第一個新創獨角獸企業。（圖／取自VNG Facebook）
▲VNG跨足網路遊戲、電子商務、雲端服務等領域，成為越南第一個新創獨角獸企業。（圖／取自VNG Facebook）
目前公司80%營收仍來自網路遊戲，但用戶數已超過8千萬，旗下通訊軟體Zalo於2012年推出，更有超過6200萬名用戶，與Whatsapp、Line競爭通訊軟體市場，使用人數更僅次於Facebook和Youtube。VNG在2020年營收達到2.6億美金，較前年成長16%，以「母雞帶小雞」的方式持續投資越南當地新創。

繼VNG之後，越南第二家新創獨角獸是「VNLife」，根據《e-Conomy SEA 2020》報告指出，VNLife是提供支付與金融服務的新創公司，核心技術VNPay在2020年獲得大量資金挹注，使整個東南亞金融科技新創總投資資本創新紀錄來到17億美元，VNPay與其QR code支付網路系統 VNPay-QR估值也在2020達到10億美元，擠身越南獨角獸俱樂部。

此外，近年來市場對加密貨幣充滿熱情，而越南遊戲開發商Sky Mavis開創一款號稱「區塊鏈寶可夢」的遊戲Axie Infinity，憑藉「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）機制，在2017年推出遊戲的3年後一口氣達到24億美元的總市值，成為最新入榜的獨角獸，也刷新亞洲科技界紀錄，成為新創社群口中人人熱議的話題焦點。

▲越南遊戲開發商Sky Mavis打造的區塊鏈遊戲「Axie Infinity」憑藉「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）機制吸引大批疫情期間失業的玩家。（圖／取自推特@Sky MavisHQ）
▲越南遊戲開發商Sky Mavis打造的區塊鏈遊戲「Axie Infinity」憑藉「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）機制吸引大批疫情期間失業的玩家。（圖／取自推特@Sky MavisHQ）
Sky Mavis的創辦人兼執行長Nguyen Thanh Trung看準加密貨幣潛力，將Axie Infinity打造成一款邊玩也能賺錢的區塊鏈遊戲，最近遊戲內NFT寵物「Axie」的最高售價紀錄達到300以太幣 （近7萬美元），根據《CoinGecko》報導，Axie Infinity的遊戲幣AXS今年價格漲幅更是驚人，1月1日時價位只有0.59美元，10月已漲到新高點超過156美元，而29歲的他也被外界認為極有希望成為越南第一位科技億萬富翁。

越南的優勢在於勞動力、能源、資源以及市場成長潛力，根據創投基金「Alabaster fund」今年初表示，越南迄今發展與其有利的物流條件、才華洋溢的工程師等巨大潛力不相稱，比起競爭激烈且具高風險過熱發展的印尼，越南具備更大的發展空間，而最吸引投資人注意的商業領域包含教育、醫療保健與金融科技。預計未來10年內，越南的新創生態將孕育出更多如VNG、VNLife和Sky Mavis的科技獨角獸，可望綜觀整個東南亞，與Razer、Grab、Bukalapak、Go-Jek等並駕齊驅，順利完成在2030年前擁有10家科技獨角獸的目標。

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