城中城火調報告出爐 陳其邁：完整說明、尊重獨立調查
高雄市府組「城中城火災事故行政調查小組」今(29)日下午即將公布調查結果，市長陳其邁在主持那瑪夏山區台29線雙橋通車儀式表示，調查報告會有完整說明，市府尊重獨立行政調查程序，並將根據結果持續釐清相關人員責任。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-29 15:12:21｜2021-10-29 15:14:51
高雄城中城本月14日發生大火，釀46死、41傷，消防局、工務局2位局長同時請辭下台，今天城中城調查報告在今(29)日下午出爐，陳其邁卻在上午安排到那瑪夏區出席新建橋梁通車等行程，不參與調查報告記者會，遭被藍營批評是規避責任、不敢面對，而陳其邁針對外界質疑則回應，下午調查報告會有完整說明。
陳其邁指出，獨立行政調查小組11名成員中，有8名消防專家及相關代表等外部委員，經過7次會議對外公布調查報告，包括起火原因及救災部分做技術面檢討。
陳其邁指出，消防局長、工務局長請辭獲准後強調，是否有其他官員還將下台行政調查多是外部委員，會針對報告中行政作業有沒有過失、落實，包括沒辦法落實執行部分，根據調查報告來追究或釐清相關人員責任。
另外，陳其邁上午也對外界質疑做出回應，陳其邁也說，譬如說在管理的責任，或是碰到一些困難沒有落實這部份，也都會在調查報告裡面，由我們外部的委員來進行獨立的調查。下午3點市府將要公布城中城行政調查報告，但擔任大家長的市長陳其邁不會出席，引發藍營質疑，而調查報告出爐後是否能服眾，也備受關注。