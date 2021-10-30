腦中風危機／三大族群最危險 醫師教這三招提前預防必學
隨著時節進入秋冬之際，不定期溫度驟降驟升帶來不少健康風險，尤其血管容易受到氣溫影響而漲縮，也是中風容易好發的季節。醫師提醒民眾，季節轉換期一定要好好注意保暖，腦中風發生前通常有些徵兆出現，大家平時多留意自己及身邊人是否有類似徵兆，有三招可以馬上研判出來是否有問題，及時送醫治療就能降低腦中風危害。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-30 09:01:00
台灣腦中風學會秘書長周中興就表示，腦中風會有一些可以提前防範的預兆，最常見辨識方法就是「微笑、舉手、說你好」。其中微笑檢測是根據臉上表情，如果微笑時左右不對稱，突然某一邊嘴角沒有力氣、笑起來歪歪的，要注意可能是腦部出了問題。
其次舉手的話，則是檢測是否單側手臂無力，像是梳頭髮時手突然無力抬起、寫字手突然沒力等，醫師強調，中風通常是左腦或是右腦，會連帶影響對側的血管病變，阻塞或破裂，以往民眾如果雙手沒力，可能夾雜很多因素，但如果只有單手沒力，就要提高警覺意識，可能是腦部出現問題。
最後則是「說你好」，周中興解釋，主要是為了聽咬字有沒有比較不清楚，「你好」如果講得很模糊、答非所問，可能也伴隨一些腦部的症狀。
周中興強調，這三種辨識症狀，如果有其中一種，即有70%中風的機率，兩個症狀則是提高到80%，如果三個症狀都出現，大概9成機會就是腦中風，建議民眾出現類似症狀及早就醫。
另外周中興也提醒，慢性病患者、三高族群、以及有心律不整等症狀的民眾，屬於高風險族群，因為血栓後阻塞血管後就會發生腦中風，要特別留意飲食、運動以及體重上的控管。