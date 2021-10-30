COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

腦中風危機／三大族群最危險　醫師教這三招提前預防必學

▲腦中風，長年高居國人十大死因前五位，透過「微笑、舉手、說你好」可以初步辨識徵兆。（圖／shutterstock）
▲腦中風，長年高居國人十大死因前五位，透過「微笑、舉手、說你好」可以初步辨識徵兆。（圖／shutterstock）

記者劉雅文／台北報導

2021-10-30 09:01:00

隨著時節進入秋冬之際，不定期溫度驟降驟升帶來不少健康風險，尤其血管容易受到氣溫影響而漲縮，也是中風容易好發的季節。醫師提醒民眾，季節轉換期一定要好好注意保暖，腦中風發生前通常有些徵兆出現，大家平時多留意自己及身邊人是否有類似徵兆，有三招可以馬上研判出來是否有問題，及時送醫治療就能降低腦中風危害。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣腦中風學會秘書長周中興就表示，腦中風會有一些可以提前防範的預兆，最常見辨識方法就是「微笑、舉手、說你好」。其中微笑檢測是根據臉上表情，如果微笑時左右不對稱，突然某一邊嘴角沒有力氣、笑起來歪歪的，要注意可能是腦部出了問題。

▲三招檢測是否有腦中風徵兆。（圖／台灣腦中風學會提供）
▲三招檢測是否有腦中風徵兆。（圖／台灣腦中風學會提供）
其次舉手的話，則是檢測是否單側手臂無力，像是梳頭髮時手突然無力抬起、寫字手突然沒力等，醫師強調，中風通常是左腦或是右腦，會連帶影響對側的血管病變，阻塞或破裂，以往民眾如果雙手沒力，可能夾雜很多因素，但如果只有單手沒力，就要提高警覺意識，可能是腦部出現問題。

最後則是「說你好」，周中興解釋，主要是為了聽咬字有沒有比較不清楚，「你好」如果講得很模糊、答非所問，可能也伴隨一些腦部的症狀。

周中興強調，這三種辨識症狀，如果有其中一種，即有70%中風的機率，兩個症狀則是提高到80%，如果三個症狀都出現，大概9成機會就是腦中風，建議民眾出現類似症狀及早就醫。

另外周中興也提醒，慢性病患者、三高族群、以及有心律不整等症狀的民眾，屬於高風險族群，因為血栓後阻塞血管後就會發生腦中風，要特別留意飲食、運動以及體重上的控管。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀