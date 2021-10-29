沒出席城中城事故調查會挨批 陳其邁：以外部委員為主
今（29）天下午是城中城火災事故調查記者會，高雄市藍營痛批，根據市府的公開行程，市長陳其邁安排去那瑪夏參加通車跟剪綵，記者會僅派副市長林欽榮參加，陳其邁則表示，這個是尊重獨立行政調查的11位委員，其中有8位是外部委員，這是以外部委員為主的一份調查，所以由調查小組的所有成員來共同公佈這份調查報告。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-29 14:45:30
高雄市藍營痛批，高雄市面對城中城如此重大的傷亡事件，陳其邁身為市長不親自對外說明調查狀況，卻跑到來回將近四小時的那瑪夏閃躲？「難道陳市長只記得剪綵，人命關天卻閃躲不管？」，這就是負責任的態度嗎？議員邱于軒更痛批「選擇逃避拖延，令人傻眼」。
而被問到是否要負起政治責任，陳其邁說，調查小組是由11位獨立的行政調查小組成員，來公佈對於城中城大火的調查報告，這11位裡有8位其實是外部委員，其中包括消防專家，還有法界代表，另外3位是市府同仁來協助調查。經過7次會議，今天的調查報告的公佈會由這11位委員對說明，主要會針對起火原因、救災過程、行政管理部分以及制度面檢討，提出完整報告
為何不親自主持事故調查記者會？陳其邁強調，這個是尊重所有外部調查的委員，因為有8位，其中大多數都是消防或公安領域的專家，由外部所有委員來主導，也針對我們內部在行政管理過程裡是不是，譬如說在管理的責任，或者是碰到一些困難沒有辦法落實的部分，也都會在調查報告裡由外部委員來進行獨立調查。