民眾拳頭硬了！女星威脅手搖店：死老太婆 爆哭下跪道歉
日本女星木下優樹菜2019年因威脅珍珠奶茶店老闆，甚至罵對方「死老太婆」，事後證實誤會一場，木下優樹菜在IG道歉，但受到輿論壓力，決定退出演藝圈；近期她動作頻頻想復出，昨（28日）更錄影下跪道歉，但網友不領情，直批：「演藝圈不差妳一人。」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-29 15:11:15
木下優樹菜的姊姊2019年與打工的珍珠奶茶店發生薪水糾紛，她介入並威脅老闆，事後證實全是誤會，木下優樹菜在IG向對方道歉，最後經法院判決，她須支付店家40萬日幣（約台幣10萬）精神賠償金，木下優樹菜同年宣布暫停演藝工作。她原定去年7月復出，但經紀公司以「無法維持信賴關係」為由解約，木下優樹菜退出演藝圈。
木下優樹菜今年再拚復出，9月重啟IG，昨日更在開設的YouTube上傳道歉影片，她身穿白色襯衫跪著表示：「我虛心反省自己所作所為造成脅迫的結果，我讓對方有了不好的感覺，也讓社會大眾感到不快，在此向各位致歉，真的非常抱歉。」她更哭著說，停工的2年有好好省視自己，思考該做些什麼，但想想仍熱愛演藝圈工作，為了不讓女兒丟臉，保證會全力以赴。
對於木下優樹菜的行為，網友仍不領情，覺得她透過YouTube道歉沒有誠意，認為演藝圈不缺她一位藝人，質問「妳有什麼吸引大眾的魅力？」而該影片的反讚數，遠超過支持數字，木下優樹菜的復出之路困難重重。