疫情結婚對數下降 中市議員：趁購物節熱潮鼓勵結婚生育

新冠疫情衝擊，導致大環境受影響，結婚對數下降，生育率逐年下滑，台中市議會今 (29) 日民政業務質詢，民進黨議員建議，在大力推動台中購物節同時，也同時要鼓勵結婚，應增加聯合婚禮數，定完善生育措施，讓更多年輕人能夠安心成家。副市長黃國榮指出，每個人考慮結婚的觀念不一樣，有些是經濟負擔，有些是觀念問題，會再研究方法獎勵結婚。

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議員謝志忠表示，由於疫情導致經濟動能放緩，市府舉辦購物節，以優渥獎項提振經濟；而疫情也導致新人的婚禮一再拓延，引發近期各大業者的農曆年前搶婚大作戰，市府應趁熱潮加強鼓勵結婚生育。

謝志忠說，近來年輕人結婚意願大幅降低，從民政局資料顯示，台中市 106 年結婚 17423 對、 107 年 17260 對、 108 年共 17103 對、 109 年共 15648 對， 110 年至今 10548 對，數字滑梯式下降；再看 25-44 歲適婚年齡 41 萬人未婚，高達 46% ，幾乎占了一半。

但從市府能夠努力的角度來看，這幾年的聯合婚禮市府舉辦數確實逐年減少，對比 107 年花博聯合婚禮 183 對結婚、 108 年 137 對、 109 年 99 對 ，今年僅有 60 對，許多新人想參加還需排隊候補。

議員張耀中說，根據經濟部商業司統計台灣每對新人的結婚花費大約是 75 萬元左右，現在物價漲幅大，可能還會更多。另外，中央統計 22-44 歲的平均國民所為 35659 元整，總合以上來說，簡單計算後會發現到一對新人結婚的花費，相當於 22 個月的薪資，這對小資族無疑是一個相當大的花費，相對市府大手筆花 3.5 億宣傳台中購物節，倒不如放長線對適婚男女投資，這樣對台中發展才更好。

議員王立任表示， 2020 年台灣最新的生育率已降至 1.07 排名全球倒數第一，而台中市的生育率近三年來已連續下降，從原本 2018 年的六都第三，生育率 1.05 ，到 2021 年已降至 0.915 ，掉到六都第四，顯見低生育率已是國安問題。由於現時生活中房價太高、工作收入低導致生育環境不佳，讓許多人不敢生孩子，在未來更將造成社會高齡化、增加年輕人負擔等社會問題。加上明年會遇到虎年，在傳統習俗上會盡量避開在虎年生小孩，生育率會更低，因此要求市政府提出策略，挽救逐年下降的結婚對數，有效提升台中市生育率。

議員強力要求，面對疫情趨向穩定，市府鼓勵購物節同時，也要鼓勵結婚，儘快提出誘因，讓去年與今年還沒完婚的年輕人，早日完成終身大事並成立幸福家庭。