疫情結婚對數下降 中市議員：趁購物節熱潮鼓勵結婚生育

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議員謝志忠表示，由於疫情導致經濟動能放緩，市府舉辦購物節，以優渥獎項提振經濟；而疫情也導致新人的婚禮一再拓延，引發近期各大業者的農曆年前搶婚大作戰，市府應趁熱潮加強鼓勵結婚生育。
謝志忠說，近來年輕人結婚意願大幅降低，從民政局資料顯示，台中市106年結婚17423對、107年17260對、108年共17103對、109年共15648對，110年至今10548對，數字滑梯式下降；再看25-44歲適婚年齡41萬人未婚，高達46% ，幾乎占了一半。
但從市府能夠努力的角度來看，這幾年的聯合婚禮市府舉辦數確實逐年減少，對比107年花博聯合婚禮183對結婚、108年137對、109年99對 ，今年僅有60對，許多新人想參加還需排隊候補。
議員張耀中說，根據經濟部商業司統計台灣每對新人的結婚花費大約是75萬元左右，現在物價漲幅大，可能還會更多。另外，中央統計22-44歲的平均國民所為35659元整，總合以上來說，簡單計算後會發現到一對新人結婚的花費，相當於22個月的薪資，這對小資族無疑是一個相當大的花費，相對市府大手筆花3.5億宣傳台中購物節，倒不如放長線對適婚男女投資，這樣對台中發展才更好。
議員王立任表示，2020年台灣最新的生育率已降至1.07排名全球倒數第一，而台中市的生育率近三年來已連續下降，從原本2018年的六都第三，生育率1.05，到2021年已降至0.915，掉到六都第四，顯見低生育率已是國安問題。由於現時生活中房價太高、工作收入低導致生育環境不佳，讓許多人不敢生孩子，在未來更將造成社會高齡化、增加年輕人負擔等社會問題。加上明年會遇到虎年，在傳統習俗上會盡量避開在虎年生小孩，生育率會更低，因此要求市政府提出策略，挽救逐年下降的結婚對數，有效提升台中市生育率。
議員強力要求，面對疫情趨向穩定，市府鼓勵購物節同時，也要鼓勵結婚，儘快提出誘因，讓去年與今年還沒完婚的年輕人，早日完成終身大事並成立幸福家庭。
民政局長吳世瑋表示，市府推廣「樂婚、願生、能養」人口政策，今年受疫情影響，未婚聯誼及聯合婚禮等活動規模縮減、延期，隨著疫情漸緩，今年度未婚聯誼活動將規劃3大主題、6場次聯誼，預定每場次80人，11月1日開放報名，今年底前舉行；此外，今年度台中市聯合婚禮將於11月27日在大肚區磺溪書院登場，結合地名「大肚」諧音，傳達「早生貴子」的祝福，明年也將尋覓適宜場域再擴大報名對數，歡迎有意結婚的民眾安居台中生兒育女。