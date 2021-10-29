陳昭榮砸上億建直播平台　百萬年薪誘網紅「哭也是表演」

昔日戲劇一哥陳昭榮轉型成直播一哥，今（29）日宣布成立直播平台《嗨吧》，搶先曝光花費上億元建置10個攝影棚、占地1,300坪的直播產業基地，並開發APP軟體，邀請新秀挑戰帶貨，入選者將有年薪百萬合約，他以自己為例，直播分紅月收最高300萬元。台灣許多藝人如張晨光、辰亦儒直播帶貨，卻因網友批評落淚，他笑說：「哭也是表演的一部分，把它當做一場實境秀來看，就像八點檔一樣，我們以前也是鬼吼，吸引觀眾注意力。」





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▲陳昭榮認為直播不只是賣貨，還有營造帶消費者瀏覽百貨公司的功能。（圖／記者江芷稜攝影）

陳昭榮認為，網紅若沒有帶貨能力，壽命只有2、3年，當年他轉行做直播，曾被前輩說太傻，網友取笑「沒戲拍才會去賣魚」，結果他月收300多萬，比拍戲酬勞還高。女兒陳品如在中國拍戲，也參與直播帶貨，陳昭榮卻不希望女兒走娛樂圈這行，收視率一般般就好，「這一行是賭運氣，賭贏就會上去，我是運氣非常好」。

陳昭榮說，當演員一輩子都被選擇，前幾年開始做直播，也被FB、IG牽制流量，索性開發APP、成立影音基地，可以主導賣貨選項，把流量掌握在自己手上，他認為藝人轉型，重點是要放下身段、改變心態，蹲得夠低才有機會反彈。至於女兒拍戲，採自由放任態度，「她看著我拍戲長大，覺得自己有能力，年輕人應該有夢，過程中摔了一跤也是歷練，沒摔倒怎會知道成果有多甜」。

▲陳昭榮成立直播影音基地，向媒體解說攝影棚配置。（圖／記者江芷稜攝影）