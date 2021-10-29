陳昭榮砸上億建直播平台　百萬年薪誘網紅「哭也是表演」

昔日戲劇一哥陳昭榮轉型成直播一哥，今（29）日宣布成立直播平台《嗨吧》，搶先曝光花費上億元建置10個攝影棚、占地1,300坪的直播產業基地，並開發APP軟體，邀請新秀挑戰帶貨，入選者將有年薪百萬合約，他以自己為例，直播分紅月收最高300萬元。台灣許多藝人如張晨光、辰亦儒直播帶貨，卻因網友批評落淚，他笑說：「哭也是表演的一部分，把它當做一場實境秀來看，就像八點檔一樣，我們以前也是鬼吼，吸引觀眾注意力。」
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陳昭榮說，當演員一輩子都被選擇，前幾年開始做直播，也被FB、IG牽制流量，索性開發APP、成立影音基地，可以主導賣貨選項，把流量掌握在自己手上，他認為藝人轉型，重點是要放下身段、改變心態，蹲得夠低才有機會反彈。至於女兒拍戲，採自由放任態度，「她看著我拍戲長大，覺得自己有能力，年輕人應該有夢，過程中摔了一跤也是歷練，沒摔倒怎會知道成果有多甜」。
流量時代以數據為重，陳昭榮說，有些網紅炒作話題，只是吸引吃瓜群眾看熱鬧，或者短暫的業配，單打獨鬥沒有機會，影音基地有經紀、技術、行銷部門，給各路網紅當靠山，他會慢慢退下來，把直播技巧教給年輕人，以往創業不讓人投資，這兩年為了成立這個影音平台，才引進科技業、紡織業大股東，「我變成小股東，我一點都不在乎」。