培育毒防專業人才 高市毒防局攜手高醫大辦理實務見習
高市毒防局積極推動毒品防制工作能與醫療、社會服務之專業工作密切結合，培養毒防專業新力軍，繼上半年與聖功醫院合作PGY醫師的社區醫學訓練，以及嘉義大學輔導與諮商學系的實務見習；近日再與高雄醫學大學合作辦理實務見習，毒防局長林瑩蓉也期盼持續合作藥癮輔導處遇之學術研究與實務工作。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-29 19:00:00
毒防局與高雄醫學大學醫學系一、二年級、醫學社會學與社會工作學系四年級學生在合作辦理實務見習課程上分享自創輔導藥癮個案全人服務「CARES」策略，包含個別化量身服務（Customization）、暖心關懷服務(Attention)、強化轉介(Referral)、延伸醫療照護(Extention)及持續性服務(Sustain)等步驟，提供多元輔導措施與戒治資源，以協助藥癮者順利復歸社會，並讓學生瞭解毒防局推展多項全國首創之創新毒防業務，介紹認知藥癮問題的成因與復發歷程，同理藥癮者戒癮的難度，強化家庭支持服務等輔導知能與技巧。
林瑩蓉除歡迎畢業新鮮人投入毒防局個管師行列，也期勉未來經過豐富紮實醫學訓練的醫師能有藥癮戒治的先備知識，將有助臨床工作機警察覺藥物濫用之情事，發現藥癮者、藥癮孕產婦或涉毒兒少時，能及早會診成癮精神科，並轉介毒防局提供輔導資源。
毒防局目前已與高雄醫學大學、聖功醫院、嘉義大學、高雄家扶中心、草屯療養院等近280名的師生及實務工作者，進行代訓或實務見習交流，共同培育藥癮戒治輔導之專業人才。