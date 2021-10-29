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NBA／勇士警訊？連3場最後時刻啞火　柯瑞：我想上場

▲金州勇士今(29)日在延長賽遭灰熊逆轉，一哥Stephen Curry (柯瑞)最後決勝時刻啞火狀態令人擔憂。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士今(29)日在延長賽遭灰熊逆轉，一哥Stephen Curry (柯瑞)最後決勝時刻啞火狀態令人擔憂。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-10-29 15:54:40

金州勇士今(29)日在延長賽遭灰熊逆轉，一哥Stephen Curry (柯瑞)最後決勝時刻啞火狀態令人擔憂，已連續3場比賽，第4節和延長賽都沒有得分進帳，總計11投0中，總教練Steve Kerr也被問到把Curry換下場的原因。

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儘管勇士開季4連勝，直到今天才被灰熊中斷，但根據《StatMuse》指出，Curry已經連續3場在比賽最後階段得分掛蛋，前2戰有其他隊友分擔得分重擔，可今天Curry延長賽3次三分球出手都落空影響到戰局。

不過其實Curry今天前三節就已經攻下36分，幫助勇士拉開雙位數領先，無奈其他隊友熄火，第4節中段被灰熊追平，但令人疑惑的是，直到第4節最後4分32秒他才被換上場，Kerr強調Curry上半場打了19分鐘，負擔真的很重，希望讓他休息一下。

Curry賽後也表示，「那不是輸球的原因，我當然想上場比賽，我不希望大家把這說成是我們輸球的原因。」Kerr認為團隊此役出現22次失誤，才是從贏打到輸的主因，「這真的是太瘋狂了。」

勇士此役僅有3人得分上雙，除了Curry攻下36分外，其餘2人Andrew Wiggins貢獻16分，Curry妹婿Damion Lee挹注14分，Lee認為球隊需要幫Curry分擔壓力，讓他有更好的投籃機會。
 

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