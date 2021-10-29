刷新個人最佳成績　自行車一哥馮俊凱KOM最速登頂

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順利拿下台灣和總排首位，賽後的阿凱也分享自己的參賽心情：「享受每一次踩踏的過程，是范老師(范永奕)提醒我們這些後輩的態度，沒有國外選手來參與這條經典路線確實可惜，但我們可以做的是突破自己，把自己當作最大的目標，今天就是按照自己的配速來騎。」
對選手而言，器材對於場上的表現同樣相當關鍵：「選手在意的是踩踏瞬間回饋的力量，銳克多的特色就是硬度強，所以在攻擊的表現都很不錯。還有今天這個輪組(Vision Metron 45SL)就搭配得很好，我感覺騎起來很輕巧，因為距離長，對我這種屬性的選手來說，輕量化的輪組一定有大大的加分作用。」
看到許多年輕世代的小將，包含黃冠霖、何彥誼等好手，都陸續在全運會、KOM嶄露頭角，凱哥也分享屬於他的勉勵和期待。
「好好堅持下去，應該不出5年，台灣就是要靠這一輩的後起之秀，像何彥誼除了登山車，現在爬坡也越來越不錯，加上杜志濠、彭源堂這些國際選手，還有更年輕的虞子諒，都會是我們的主力戰將。」
接下來阿凱有一天的時間恢復，他的下一站是台東進行的全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽，因為這場比賽的結果，將作為2022年亞錦賽、中華隊和杭州亞運等項目的遴選依據，對於台灣選手而言，會是另一個兵家必爭之地。