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刷新個人最佳成績　自行車一哥馮俊凱KOM最速登頂

▲歷經多次篩選，領先小組僅剩下馮俊凱、盧紹軒和黃冠霖3人。（圖／台灣自行車登山王挑戰大會提供）
▲歷經多次篩選，領先小組僅剩下馮俊凱、盧紹軒和黃冠霖3人。（圖／台灣自行車登山王挑戰大會提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-10-29 15:54:31

通過領先集團的重重篩選，第十屆武嶺盃，馮俊凱終場就以單飛的姿態，成為本屆台灣自行車登山王挑戰的霸主；3小時33分21的成績，也寫下個人生涯的最佳紀錄。先前培訓隊的戰友盧紹軒、黃冠霖，分居本屆男子組的2、3兩席。

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「今天還是保持尊敬的心態，來爬這座台灣最有挑戰性的大山。從一開始的陰天，中間的雲、霧、雨，碧綠神木後的下坡上來開始出現藍天，到抵達終點的風光明媚，這就是武嶺的魅力之處。」

順利拿下台灣和總排首位，賽後的阿凱也分享自己的參賽心情：「享受每一次踩踏的過程，是范老師(范永奕)提醒我們這些後輩的態度，沒有國外選手來參與這條經典路線確實可惜，但我們可以做的是突破自己，把自己當作最大的目標，今天就是按照自己的配速來騎。」

▲在小風口的分裂後，馮俊凱和銳克多戰馬啟動獨走的旅程。（圖／台灣自行車登山王挑戰大會提供）
▲在小風口的分裂後，馮俊凱和銳克多戰馬啟動獨走的旅程。（圖／台灣自行車登山王挑戰大會提供）
對選手而言，器材對於場上的表現同樣相當關鍵：「選手在意的是踩踏瞬間回饋的力量，銳克多的特色就是硬度強，所以在攻擊的表現都很不錯。還有今天這個輪組(Vision Metron 45SL)就搭配得很好，我感覺騎起來很輕巧，因為距離長，對我這種屬性的選手來說，輕量化的輪組一定有大大的加分作用。」

看到許多年輕世代的小將，包含黃冠霖、何彥誼等好手，都陸續在全運會、KOM嶄露頭角，凱哥也分享屬於他的勉勵和期待。

「好好堅持下去，應該不出5年，台灣就是要靠這一輩的後起之秀，像何彥誼除了登山車，現在爬坡也越來越不錯，加上杜志濠、彭源堂這些國際選手，還有更年輕的虞子諒，都會是我們的主力戰將。」

接下來阿凱有一天的時間恢復，他的下一站是台東進行的全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽，因為這場比賽的結果，將作為2022年亞錦賽、中華隊和杭州亞運等項目的遴選依據，對於台灣選手而言，會是另一個兵家必爭之地。

▲KOM十年有成，終場馮俊凱就以單飛的姿態刷新個人最佳成績。（圖／台灣自行車登山王挑戰大會提供）
▲KOM十年有成，終場馮俊凱就以單飛的姿態刷新個人最佳成績。（圖／台灣自行車登山王挑戰大會提供）

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